Посол Азербайджана в Беларуси: мы во всех международных организациях поддерживаем Беларусь

Новости Беларуси. Азербайджан всегда может рассчитывать на помощь Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил, принимая Чрезвычайного и Полномочного Посла этого закавказского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В диалоге коснулись не только экономической, но и внутриполитической тематики. Так, наша страна прикладывает значительные усилия по восстановлению мира на территории Нагорного Карабаха. Партнеры такие действия оценивают высоко и готовы поддерживать Беларусь, в том числе и на международной арене. Официальный Минск в свою очередь готов оказать помощь в восстановлении земель, пострадавших от войны в Нагорном Карабахе. «Приезжайте в любое время». За что Президент Беларуси поблагодарил посла Азербайджана?

Латиф Гандилов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси:

Прекрасные у нас отношения с Беларусью. Я думаю, что Беларусь внесет свой вклад в установление мира, процесс мира и созидания. Беларусь для нас, еще раз скажу, братское государство. Авторитет этого государства очень высок, постоянно Беларусь идет по пути прогресса, развития. Мы всегда были с вами и всегда будем рядом с вами. Я скажу, что мы во всех международных организациях поддерживаем Беларусь.