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Сергей Лебедев на заседании представителей СНГ: давление, которое мы испытываем, требует согласованного ответа

27 июля 2021 10:48
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Новости Беларуси. Состоялся Совет постоянных полномочных представителей государств – участников СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречу посвятили юбилею организации. В декабре 2021 года Содружеству – 30 лет.

Сергей Лебедев на заседании представителей СНГ: давление, которое мы испытываем, требует согласованного ответа-1

Также в повестке дня вопросы сотрудничества стран в правоохранительной, культурно-гуманитарной и экологической сферах. Традиционно уделили внимание совместной стратегии экономического развития. Прозвучала и оценка ходу создания общей зоны свободной торговли. Ее озвучил глава внешнеполитического ведомства Беларуси. На встрече в Минске подчеркивали роль СНГ как важной региональной организации и уникальной диалоговой площадки, отвечающей интересам государств-участников.

Сергей Лебедев на заседании представителей СНГ: давление, которое мы испытываем, требует согласованного ответа-4

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:
Несмотря на коронавирус и связанные с этим карантинные и, к сожалению, транспортные, санкционные ограничения, Беларусь с честью несет свое председательство и уже провела немало интересных мероприятий, будучи председателем. То давление, которое мы все испытываем, особенно Беларусь, да и Россия в последние годы, требует от нас согласованного ответа, согласованных действий, согласованной реакции. И очень важно, чтобы в международных организациях страны Содружества выступали сообща, поддерживали друг друга.

Сергей Лебедев на заседании представителей СНГ: давление, которое мы испытываем, требует согласованного ответа-7

Консультации по экономическим вопросам в Содружестве продолжатся. Кроме того, в ближайшее время будет согласована кандидатура главы миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Госдумы России. Ведется и подготовка к заседанию Совета министров иностранных дел и к саммиту глав государств СНГ. Они запланированы на октябрь и, как ожидается, пройдут в очном формате в Минске.

# СНГ # Сергей Лебедев # Фотофакт

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