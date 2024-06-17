Итоги выборов в Европарламент – шаг в сторону от пропасти? Эксперты высказали мнения

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси: Нет. Усугубится раскол в Европе, потому что посмотрите – европейцы в открытую сказали: мы хотим по-другому жить, займитесь нашими проблемами, хватит геополитики. Займитесь налогами, миром, миграцией, ценами. Выходит на следующий день Урсула и говорит: несмотря на результаты выборов, все продолжится как раньше. Мы будем делать то же самое. Более того – мы будем бороться с теми партиями, которые сказали альтернативное мнение. Перевожу – они будут бороться с собственным народом, поэтому в Европейском союзе раскол усугубится. А мы сейчас будем ждать выборов в национальные парламенты, потому что это гораздо важнее.

Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог (Россия):

Дадут ли европейцам бороться за свой суверенитет те самые еврочиновники?.. Дело в том, что та же Урсула готова продолжать политику, а кое-кто готов видеть ее на соответствующем месте. Депутаты ведь существовали в Европарламенте все эти годы Евросоюза как институт для выпускания пара. Влияния депутатов на политику чиновников Брюсселя практически нет. Это филиал Госдепа, поэтому мы действительно будем видеть продолжение этой политики.

Меня меньше интересует, как там будут жить европейцы в дальнейшем. Меня беспокоит, что изменится для нас с вами – России и Беларуси – после этих выборов. К сожалению, ничего не изменится. Да, появятся новые лица, кто-то получит таким образом большую поддержку в своем обществе, своих государствах. Вполне возможно, это будет в результате национальных выборов отыграно. Но даже если эти процессы динамично продолжатся, та скорость, которую мы наблюдаем от этих перемен в сторону консервативной, адекватной, взвешенной Европы, так мала, что, если так будет продолжаться, лет через 30-40 что-то изменится. Думаю, нам на это рассчитывать не приходится.

Читайте также:

В Германии скрывают, что машина пропаганды только поддерживает эскалацию ситуации в Украине – член Бундестага

Итальянский политик: большинство европейцев не принимают политику Евросоюза

Гайдукевич: хорошие отношения ЕС, Беларуси и России – крах Америки