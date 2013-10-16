Александр Радьков на встрече с начальниками территориальных подразделений МВД: Сотрудники милиции должны быть примером для всех

Новости Беларуси. Сотрудники милиции должны быть примером для всех. Кроме того, у них должна быть высокая культура и подготовка. Об этом заявил первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси.

16 октября Александр Радьков встречался с начальниками территориальных подразделений МВД. В частности, он положительно оценил то, что милиционерам недавно запретили курить в общественных местах. В дополнение к этому сотрудники правоохранительных органов должны быть еще примером поведения на дорогах и в быту, считает Александр Радьков.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Представитель милиции, внутренних дел, Министерства внутренних дел, ну, вот на наш взгляд, это один из самых непосредственных и авторитетных идеологов. У нас, допустим, сейчас интересная молодежь, но ее надо нацелить на полезные дела, на работу внутри страны.

Встреча прошла на базе Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов МВД. Сейчас там проводят учебно-методический сбор сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Кобрусев, заместитель министра внутренних дел по идеологической работе и кадровому обеспечению:

В течение всех пяти дней мы проводим повышение квалификации руководящих кадров сотрудников органов внутренних дел, для того чтобы сегодня показать новые формы общения, изучения, профилактики преступности, общения с людьми.