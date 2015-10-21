Александр Лукашенко: Здоровый образ жизни должен стать визитной карточкой Беларуси

Новости Беларуси. Формирование здорового образа жизни — приоритетная задача для Беларуси. Тема достижений в медицине звучала сегодня, 21 октября, на Европейской министерской конференции Всемирной организации здравоохранения. Подчеркнем, что это первый такой глобальный форум в нашей стране. Символично, что местом встречи стал Зал олимпийской славы Национального олимпийского комитета. Прогресс в отечественной медицине очень даже сравним со спортивными успехами. О том, что в Беларуси самый низкий в СНГ уровень детской смертности, например, президент Александр Лукашенко сегодня, 21 октября, говорил с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанной Якаб.

Ольга Коршун, СТВ:

Быстрее, выше, сильнее — этот спортивный лозунг в Зле олимпийской славы сегодня звучит по-другому. Вовремя, сообща и правильно — таковы посылы глобальной политики здравоохранения, которую сегодня обсуждали в Минске на Европейской министерской конференции ВОЗ. В белорусскую столицу приехали около 200 специалистов более чем из полусотни стран.

Такое внимание к нашей стране не случайно. Беларусь лидирует в Европе, да и в мире, по многим показателям в здравоохранении. В 2013 ВОЗ констатировала выполнение нашей страной развития тысячелетия: сокращение детской смертности, улучшение охраны материнства, борьба со сложными заболеваниями. Об успехах небольшого восточноевропейского государства знают и в Италии, поэтому Раниеро Гуэра давно хотел побывать в Беларуси. Говорит, что у нашей страны есть чему поучиться.

Раниеро Гуэра, главный медицинский эксперт Министерства здравоохранения Италии:

В Республике Беларусь, учитывая ту сильную политическую волю белорусского правительства, президента Республики Беларусь к реализации тех целей, которые поставлены для системы здравоохранения, сделали все возможное, чтобы такие результаты. В Европейском Союзе, возможно, мы могли бы иметь то же самое на практике, но у нас постоянно возникают какие-то политические конфронтации, конфликты.

А вот Жужанна Якаб уже успела сформировать свое мнение о Беларуси. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ охотно делится своими впечатлениями с Александром Лукашенко. Гостья побывала в новом центре по диагностике рака в Боровлянах. Отмечает, мировой уровень. Президент резюмирует, в нашей стране медицине всегда уделяли много внимания — такова позиция государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы обеспечили практически равный доступ населения к объектам здравоохранения. Конечно, скажу Вам откровенно, мы немножко избаловали наших людей. Вот этот социалистический образ заботы о человеке не способствует тому, что человек заботится сам о своем здоровье. Ну а что? – Все бесплатно, государство носит на руках каждого человека, так зачем заботиться о своем здоровье. То есть мы сделали немало в здравоохранении в эти сложные времена после распада Советского Союза. Я это говорю, потому что хочу Вас убедить, что Вы не зря приехали в Беларусь вместе со своими коллегами. Я еще раз благодарен Вам за те инициативы мирового уровня, в которые Вы постоянно нас вовлекаете.

Жужанна Якаб, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения:

Страны-члены ВОЗ хотят познакомиться с опытом и результатами, достигнутыми в Беларуси. Это действительно очень хороший уровень. Хотела бы поблагодарить лично Вас за усилия, которые принесли очевидный результат, и поздравить с переизбранием на пост президента.

Наша страна сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения уже более 20-ти лет. Работа идет по разным направлениям. К примеру, есть программа по скринингу рака шейки матки. В этом году внедрены новые методы лечения туберкулеза. Кстати, по темпу снижения заболеваемости Беларусь опережает Финляндию, Швейцарию и Австрию. ВОЗ проводит активную антитабачную кампанию. Специалисты организации поддержали усилия Беларуси в этом направлении. Вскоре в нашей стране примут декрет, ужесточающий меры против курения. Тем временем на конференции активно обсуждают Минскую декларацию. Этот документ закрепит принципы развития здравоохранения на следующие годы и станет важный шагом в реализации европейской политики «Здоровье-2020».

Еро Каянти, профессор университета Хельсинки (Финляндия):

Очень важно наш общий опыт перенести на бумагу и представить общую декларацию. Мы прорабатывали каждую деталь, долго составляли документ. И я рад, это событие – заключение декларации – произошло в Минске.

Иоанис Баскозос, генеральный секретарь Министерства здравоохранения Греции:

Минская декларация – интересный документ, включающий и медицинские, и социальные аспекты. Еще до встречи в Беларуси лидеры ЕС изучали ее. Я думаю, они понимают, что Минскую декларацию необходимо использовать как основу в политике здравоохранении в своих странах.

Высокие показатели в медицине — результат планомерной работы государства. Ведь, как отметит Александр Лукашенко, даже в самые сложные годы в нашей стране не экономили на здоровье. Только в прошлом году в Беларуси открыли более 130-ти медицинских объектов. Среди них — уникальные центры, аналогов которых нет в Европе. Это обошлось бюджету примерно в 600 миллионов долларов. Деньги немалые, но здоровье население — главная инвестиция государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Cегодня мы реализуем амбициозную задачу, поставив перед собой цель, чтобы физкультурой занимались 30-40% населения, а лучше половина. Здоровый образ жизни должен стать визитной карточкой Беларуси. И весьма символично, что вы собрались сегодня в этом зале, в этом центре, который является эпицентром всей спортивной жизни нашей страны.

Государство не оставляет без внимания и пожилых людей. Вы должны знать, что в Беларуси нет ни одного неучтенного брошенного старика. К сожалению, есть еще такие факты, когда дети забывают о своих родителях, когда дети просто очень далеко, а родители остались здесь и помочь им некому, и государство взяло на себя эту заботу. От самых глухих хуторов и деревень до Минска мы имеем специальные центры, больницы сестринского ухода, куда по желанию мы помещаем на любое время старика, который остался без надзора. Им там оказывается медицинская помощь, они имеют возможность общаться, нормально жить и весной в любое время возвратиться опять в свой дом, чтобы в теплое время находиться там. Это очень важно, чтобы человек мог вернуться в свою эту хижину, в свой дом. Так он дольше проживет.

По многим показателя, которые говорят о здоровье нации, Беларусь лидирует среди СНГ, а по некоторым — на уровне высокоразвитых европейских стран. Так, в нашей республике самый низкий на постсоветском пространстве показатель детской смертности. По темпу его снижения Беларусь опережает Бельгию, Германию, Нидерланды. Наша республика входит в 50 лучших стран по ведению беременности.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Приоритетом государственной политики Беларуси является охрана здоровья матери и ребенка. Выплачиваются пособия при рождении детей, по уходу за ними в течение 3-х лет, осуществляется их льготное лекарственное обеспечение. При рождении третьего и последующих детей семьи получают материнский капитал. Беларусь практически приблизилась к смыканию демографических ножниц. С 2006 года рождаемость увеличилась до 12,5 на тысячу населения. Примерно такой же сегодня и коэффициент, к сожалению, смертности. Но он снижен до этого уровня. И значительно. А коэффициент смертности лиц трудоспособного возраста — до 4,4 на тысячу человек. В настоящее время мы занимаем третье место в мире по показателю младенческой смертности наряду со странами с высочайшим уровнем развития. Снизился также показатель материнской смертности. У нас позапрошлый год и этот год, слава богу, материнской смертности не было. В прошлом году мы не смогли по объективнейшим причинам спасти одну роженицу. За 8 месяцев текущего года, как я уже сказал, слава богу, пока таких случаев нет. Персонально за показатель младенческой смертности и материнской отвечает непосредственно вице-премьер в правительстве. За каждый случай. Поэтому врачам расслабляться не приходится.

Возможности современной медицины оценила и Светлана. Прибавление в семье Липень ждали долго, и пока она до конца не осознала свое счастье. Без помощи специалистов РНПЦ «Мать и дитя» мечта Светланы стать мамой могла и не исполниться. Во время беременности врачи обнаружили опасную патологию, но все-таки удалось спасти и маму, и ребенка.

Светлана Липень:

Я очень счастлива, что смогла выносить его, родить его здоровым. И вес у него хороший, и рост у него как у всех. Очень хороший и младший медицинский персонал. Те же уколы и капельницы делают, что практические не ощущаешь. Даже от этого можно отталкиваться, какие профессионалы врачи сами.

Фармацевтику часто в СМИ называют отраслью, победившей импорт. В Беларуси за последние несколько лет наладили выпуск десятков новых лекарств, которые призваны заместить импортные аналоги. С 25 до 51 процента увеличилась доля белорусских препаратов на отечественном рынке. Эту сферу будут развивать и дальше. Но главное, конечно, это кадры, отмечает глава государства. Если 20 лет назад наши специалисты ездили на стажировку за границу, то уже сейчас учиться едут к нам. Александр Лукашенко предупреждает: планку снижать нельзя. Это основной катализатор заработной платы врачей.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы подвергли реформированию не только центры, это касается и кадров. Наверное, для всех нас, особенно постсоветского пространства, в продвинутых зарубежных государствах всегда есть проблема оплаты труда врачей. Многие говорят: вот там много платят, а у нас меньше. И тогда я поручил Министерству здравоохранения выработать такие медицинские вмешательства и мероприятия, которые должны делать врачей на самом высоком уровне в мире. И тот, кто сегодня может осуществлять на этом уровне соответствующие вмешательства, получают зарплату приличную, и никто никогда не ставит вопрос. Этим самым мы сняли проблему зарплаты. Если кто-то говорит о том, что он мало получает, мы им говорим: прыгай выше планки, иди в эту сферу космическую и там будешь получать.

Беларусь смогла сохранить и значительно улучшить подготовку медицинских кадров. Я откровенно вам скажу, что я горжусь, когда я приезжаю в страну или ко мне кто-то приезжает из глав государств и на переговорах просят, чтобы мы взяли на обучение их студентов. В то же время мы очень много обучаем своих в других странах, особенно в Российской Федерации, в государствах, которые достигли высокого уровня, наши ученые выезжают за рубеж, некоторые там работают, потом возвращаются в страну, привозя тот бесценный опыт, который мы используем. Никогда, я это не на злобу дня говорю, не для того, чтобы польстить кому-то, мы не достигли бы всего этого без помощи ведущих стран в здравоохранении: России, Соединенных Штатов Америки, других западных государств, Германии, Австрии. Которые приезжали к нам и учили нас самым передовым опытам.

Беларусь готова предложить мировому сообществу свой опыт. Болезни не знают границ, а потому только общими усилиями можно добиться результатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.