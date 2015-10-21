Александр Лукашенко встретился с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанной Якаб

Новости Беларуси. Всемирная организация здравоохранения отмечает значимые достижения Беларуси в медицине. Об этом 21 октября шла речь на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанной Якаб. В Беларуси она уже во второй раз, но с главой государства встречается впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече говорили и об успехах, и о проблемных аспектах здравоохранения. К примеру, Беларусь на первых позициях в мире по уровню доступа населения к медицинским услугам. У нас самый низкий в СНГ уровень детской смертности. По этому показателю Беларусь превосходит Бельгию, Германию, Францию. Одним словом, развитию медицины в стране всегда уделялось повышенное внимание. Но есть еще над чем работать, отметил президент.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы модернизировали наши объекты здравоохранения, мы оснастили наших врачей самой современной техникой, особенно по направлениям кардиологии, онкологии. Мы обеспечили практически равный доступ населения к объектам здравоохранения. Конечно, скажу Вам откровенно, мы немножко избаловали наших людей. Вот этот социалистический образ заботы о человеке не способствует тому, что человек заботится сам о своем здоровье. Ну а что? – Все бесплатно, государство носит на руках каждого человека, так зачем заботиться о своем здоровье. То есть мы сделали немало в здравоохранении в эти сложные времена после распада Советского Союза. Я это говорю, потому что хочу Вас убедить, что Вы не зря приехали в Беларусь вместе со своими коллегами. Я еще раз благодарен Вам за те инициативы мирового уровня, в которые Вы постоянно нас вовлекаете.

Жужанна Якаб, директор Европейского регионального бюро ВОЗ:

Страны-члены ВОЗ хотят познакомиться с опытом и результатами, достигнутыми в Беларуси. Это действительно очень хороший уровень. Хотела бы поблагодарить лично Вас за усилия, которые принесли очевидный результат, и поздравить с переизбранием на пост президента.

Общение продолжилось и в более широком формате. Президент присоединился к участникам Европейской министерской конференции Всемирной организации здравоохранения. Такое мероприятие в нашей стране проходит впервые.

Местом встречи стал зал Олимпийской славы Национального олимпийского комитета. Президент отметил, что это весьма символично, ведь развитие здорового образа жизни и спорта – приоритетная задача государства, а в сферу здравоохранения в нашей стране вкладывают значительные финансовые средства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

На здравоохранение ежегодно выделяются значительные государственные средства. В 2014 году их объем составил около 6% от ВВП страны. Это только учтенные по линии государства. Огромные средства меценатами, спонсорами выделяются, предприятиями, богатыми людьми. Поэтому эта цифра может быть и выше. Все это позволило в текущей пятилетке ввести в эксплуатацию свыше 130 объектов для медицинской отрасли к тому, что уже было. Расходы на их строительство и реконструкцию составили более 600 миллионов долларов. Я еще раз подчеркиваю, что это только учтенные деньги. Активно проводится борьба с алкоголизмом и потреблением наркотических средств. В этой связи последние годы особое внимание уделяется молодежной среде. Я всегда, в любом выступлении, касаемо здравоохранения, образования или спорта говорю о том, что любой человек каждый день должен два часа сильно нагружаться, чтобы быть здоровым. Не просто ходить, а нести очень сильную нагрузку. И весьма символично, что вы собрались сегодня в этом зале, в этом центре, который является эпицентром всей спортивной жизни нашей страны. Вы должны знать, что в Беларуси нет ни одного неучтенного брошенного старика. К сожалению, есть еще такие факты, когда дети забывают о своих родителях, когда дети просто очень далеко, а родители остались здесь и помочь им некому, и государство взяло на себя эту заботу. От самых глухих хуторов и деревень до Минска мы имеем специальные центры, больницы сестринского ухода, куда по желанию мы помещаем на любое время старика, который остался без надзора. Им там оказывается медицинская помощь, они имеют возможность общаться, нормально жить и весной в любое время возвратиться опять в свой дом, чтобы в теплое время находиться там. Это очень важно, чтобы человек мог вернуться в свою эту хижину, в свой дом. Так он дольше проживет. И в любое время должен иметь возможность прийти в этот центр.

