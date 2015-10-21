Новости России. Россия и Беларусь создадут механизм вооруженной защиты Союзного государства в ближайшие два года. Об этом 21 октября договорились военные двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве определили приоритеты дальнейшего сотрудничества с учетом внешнеполитических реалий. Стороны обсудили вопросы реализации соглашения о совместной охране внешних границ, несение боевого дежурства в рамках Единой региональной системы ПВО на территории Беларуси, а также рассмотрели вопрос дальнейшего совершенствования объединенной системы радиоэлектронной борьбы.