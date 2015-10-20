Президент провел совещание по актуальным вопросам развития страны в предстоящей пятилетке – главные тезисы

Новости Беларуси. Правительство будущего пятилетия и все органы власти сформированы в основном еще до президентских выборов. Об этом заявил президент Александр Лукашенко 20 октября на совещании по актуальным вопросам развития страны. Среди участников — все те, кто занимают ключевые посты во властной вертикали. Главные темы разговора — экономический рост, трудовая защищенность граждан, уровень зарплат в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Бреус, СТВ:

Президентские выборы можно назвать своеобразной точкой отсчета. Эта политическая кампания завершилась и открывается новая страница в развитии государства. Не случайно сегодня на совещании у президента присутствовали те, кто занимают ключевые посты во властной вертикали. Это руководители Совмина, парламента, президентской администрации, силового блока, судебной власти и губернаторы.

Новый этап

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Те, кто хочет работать в новом пятилетнем периоде (будем считать, что 1 января начинается новый пятилетний период, и он должен быть охарактеризован и отличителен от других своей новизной), для назначения президентом (на свои должности все сидящие здесь назначаются президентом) все должны доказать свою способность руководить. По-старому работать будет невозможно. И не только потому, что этого от нас требует время. Прежде всего, от вас этого буду требовать я.

Главное – экономика

Александр Лукашенко:

Особое внимание будет уделено, наряду с членами правительства, губернаторам. Потому что самый главный вопрос, от которого зависит суверенитет и безопасность нашей страны, – экономика. А экономикой в стране занимается правительство и губернаторы, подчиненные им структуры. В связи с этим вы будете обязаны все представить мне конкретные планы своих действий. Высшие должностные лица – до назначения на должности, все остальные – в ходе конкретного периода. По моему определению.

Особенность вчерашних выборов можно охарактеризовать следующим образом: мы вас поддержим и поддержали – я говорю от имени людей, – но нужны изменения к лучшему. В обществе накоплена большая масса ожиданий. Я бы сказал, критическая масса. И не удовлетворить эти ожидания мы не имеем права. Главное: жизненный уровень людей должен расти, тех, кто избирал президента и доверил ему власть. Я не говорю, каким образом. Скажу просто: все вы должны, через не могу работая, дать людям работу и спросить за производительность труда.

Цены

Александр Лукашенко:

Люди очень недовольны системой ценообразования в стране. И они правы. Возьмем и зададим себе один вопрос: кто в результате этого ценообразования, а оно обычно ведет к росту цен, особенно, если это бесконтрольно, кладет основные доходы и деньги в карман? Те, кто производят товары, получают мизер прибыли. А те, кто потом шевелится с этим товаром, получают огромную массу незаработанных денег. Отсюда вывод: плясать нужно от печки.

Экспорт

Александр Лукашенко:

Требую от вас в это кризисное время расписать «поштучно», если хотите, каждый трактор, автомобиль, каждый килограмм мяса и молока, определить, куда мы их будем поставлять, кто ответственный, и контроль – ежеквартально. По некоторым позициям – ежемесячно. Ответ на проблемы простой: надо произвести как можно больше, опять же, через не могу и продать по максимальной цене. Деньги вернуть в страну. Сегодня самое лучшее время для работы. Вы всегда стонали, что очень высокие цены на энергоносители и сырье, которых у нас нет. Все остальное у нас есть. Технологии, люди, грамотные люди, подготовленные люди. Цены на сырье самые низкие. Производите и продавайте.

Банки

Александр Лукашенко:

С банков надо при этом снять всякий жир вплоть до доведения конкретных показателей по зарплате и оплате их труда в зависимости от того, сколько они привезли в страну дешевых денег. Санкции сняты, мир свободен для вас – действуйте.

Реформы

Александр Лукашенко:

Реформ, которые будут направлены на ломку существующего, не будет. Реформировать будем, совершенствуя то, что есть. На то, чтобы сломать до основания, а потом создать новое, у нас сегодня нет денег и не будет никогда. Некоторые говорят: «Есть кредит доверия – надо провести непопулярные меры. И очень быстро». Читай, надо быстренько резать по живому. Когда будете президентами, тогда будете резать. Я никого и ничего резать не намерен. А если хотите резануть, давайте начнем с тех, кто это предлагает. Здесь, в этом зале, таких немного. Вот давайте проведем этот эксперимент до начала следующего года. Выдержит он эту резню – тогда будем переносить на народ. Это не значит, что мы остановимся и застынем. Система только тогда имеет способность жить и выживать, если она постоянно находится в движении и совершенствуется. У нас достаточно сил и средств для того, чтобы не остановиться, а совершенствоваться. И в этом суть наших реформ.

Право на труд

Александр Лукашенко:

Ваши предложения, к примеру, по сокращению численности работающих на МТЗ, на МАЗе и еще где-то. Но откройте статистику и посмотрите: в структуре себестоимости какой уровень заработной платы? Мизерный. Так что вы получите от этого сокращения? Мизерный эффект. А людей порежете на куски и получите обратный эффект. И правильно люди сделают с такими руководителями, которые так настроены работать. Я не говорю, что надо численность где-то сократить, оптимизироваться, об этом тоже будут говорить, подчистить где-то эту численность. Так у нас это естественным образом можно сделать за счет тех, кто не хочет работать и тех, кто уходит на пенсию. А если уж существенно сократить, другого выхода нет, тогда вы возьмете человека за руку и с завода МТЗ переведете его через дорогу и дадите ему другую работу. На предприятии, которое находится через дорогу. Может быть, чуть-чуть дальше. Вот это будет ответственное отношение к людям. Людей выбрасывать на улицу никто не имеет права. Получите за это уголовную ответственность.

Пенсионный возраст

Александр Лукашенко:

Я об этом говорил еще в предвыборный период, что пенсионный возраст придется повышать. Нам надо его повышать, но люди этого не хотят. Поэтому у нас мизерная, смешная пенсия. И поэтому мы сегодня имеем тот пенсионный фонд, который имеем. И этот вопрос надо решать. Но все такие вопросы должны решаться через людей. Мы будем советоваться с ними, мы будем их убеждать, мы будем просить их согласия. И, рассказав людям (они неглупые), мы попросим у них поддержки. Согласятся – проведем. Нет – значит нет. Мы везде пишем «государство – для народа». Так давайте слушать народ.

Дисциплина и зарплата

Александр Лукашенко:

Мы не сможем реализовать ни одну меру, ни одно мероприятие без безусловного, беспрекословного исполнения кадров. Исполнительская дисциплина – вопрос номер один. Это еще связано с тем, что каждый из вас в своей программе должен предложить мне, если вы хотите работать, упорядочение своей структуры, которой вы будете управлять. Это значит и сокращение численности, излишней численности. Но прежде всего – в государственных структурах и управлении. Вот с себя и начнем. А тогда пойдем к людям и будем убеждать, что где-то на предприятии излишняя численность, и говорить о пенсионном возрасте. И за счет оптимизации численности государственных структур и прочих, связанных с ними, и подгосударственных структур, мы должны прежде всего за счет этого увеличить заработную плату. Такой заработной платы, которая существует на сегодняшний день, в стране быть не должно к концу будущего года, 2016-го. Это главная цель нашей работы.

Чиновники

Александр Лукашенко:

Бумаготворчество должно быть исключено напрочь. Не дай бог, мне кто-то пожалуется, что вышестоящие этажи власти требуют от «нижестоящих» лишней, непонятно какой информации или приглашения к разговору на совещания, порой бесполезные, пеняйте сами на себя. Дни ваши во власти будут сочтены. Не мешайте людям работать. Это касается всех.

Очень жалуются люди на чиновничье чванство. Мы разучились разговаривать с людьми. Впереди, в связи с этим, у нас тяжелейшая работа. Работа – конкретная, спрятаться за спины кого-то не получится. Тяжелая и конкретная. Если продать, по определенное количество штук конкретной продукции конкретным членом правительства и премьер-министром. К этому будьте готовы. Кто не может и не готов – во власть мужики лучше не ходите.

Новое правительство?

Александр Лукашенко:

Сейчас много дискуссий идет: ах, какое будет правительство — кого Лукашенко уволит, кого назначит. Просто некоторые так называемые профессиональные политологи зря едят хлеб. Правительство будущего пятилетия в основном и все органы власти сформированы до президентских выборов. Я об этом говорил. Это второй раз, вторые президентские выборы так проходят. Люди должны знать, кто будет работать после выборов, если этого президента изберут. Те, кто за этот период покажут свою недееспособность, из власти уйдут. Вот поэтому мне нужно определиться, кто будет работать, а кто уйдет. Поэтому каждый из вас, возвращаясь к начатому, должен доказать свою состоятельность.

Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи: открывается новая страница в развитии нашего государства. И мы вместе эту страницу должны открыть. Честно, принципиально, добросовестно и ответственно.

Наталья Бреус, СТВ:

По сути, президент озвучил основные критерии работы. Эти принципы лежат и в основе политики Александр Лукашенко. С теми, кто их не разделяет, президенту сегодня не по пути.

Обстановка вокруг Беларуси складывается непростая – и экономическая, и политическая, поэтому времени на раскачку нет. Нужно сделать всё, чтобы страна не только выстояла, но и развивалась.