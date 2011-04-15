Петр Климук, первый белорусский космонавт: Беларусь - это уже космическая держава!

Петр Климук следит за белорусско-российскими космическими проектами. Сегодня он референт по вопросам научно-технического сотрудничества белорусского посольства в Москве. До самого яркого события в белорусском небе осталось совсем мало времени. Уже через пару месяцев мы сможем взглянуть на Синеокую глазами собственного космического спутника. При помощи уникальной белорусской оптики.

Петр Климук, Дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации:

Система готовится довольно серьезная, готовятся они (спутники – ред.) в Москве, но совместного производства. Белорусы делают аппаратуру основную, то есть сердце корабля. Оптико-электронную систему, которая должна фотографировать и передавать всю информацию. Беларусь - это уже космическая держава!

Сейчас белорусский спутник находится во Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной механики. Сейчас проходят самые важные испытания. До запуска осталось совсем мало времени. Белорусский спутник отправится на орбиту со своим братом-близнецом, российским «Канопусом». Их отличает только заводской номер.

То что, что спутники абсолютно идентичные - только на руку. Информацию от космических «двойняшек» смогут получать как в Минске, так и в Москве. Разместятся аппараты на одной орбите. Каждый спутник, весом в 450 килограммов, вместил лучшую аппаратуру. Система ориентации родом из Великобритании, а оптика сделана в Беларуси.

По своим техническим характеристикам спутник войдет в десятку лучших в мире. На создание такого аппарата ушло около трех лет. Большую часть времени занимают испытания. На «отлично» экзамен уже сдали антенные системы, спутники перенесли термовакуумные и электрические испытания.

Аппараты проверяли на электромагнитную совместимость в специальной безэховой камере. Сконструированные особым образом пирамидки поглощают лишние волны и тем самым воссоздают космическую обстановку.

Спутники отправятся на орбиту уже этим летом. Космических «братьев» за месяц до старта самолетом отправят на космодром. На Байконуре аппараты снова пройдут окончательные испытания, и только после этого отправятся наблюдать за планетой.

Тем временем в Беларуси к запуску космического аппарата уже полностью готовы. Из командно-измерительного пункта в 70 километрах от Минска космическому аппарату будут передавать задания по съемкам. Спутник будет пролетать Беларусь примерно за 100 секунд шесть раз в день. И так круглые сутки пять лет.

Пока компьютеры командно-измерительного пункта выключены и опломбированы до генеральной репетиции совместного с российским Центром управления полетами. Специалисты распланировали площадь комплекса так, чтобы здесь можно было разместить еще несколько таких устройств.

Поиск нефти на территории Беларуси ведется с использованием новейших методов обработки космических снимков

Космическая информация со спутника будет поступать через антенну, которая установлена в Минске на крыше здания на улице Сурганова. Это космическое «око» позволяет принимать информацию на расстоянии в 2,5 тысячи км. Наш спутник будет находиться в пять раз ближе.

Положение, когда антенна смотрит в небо, специалисты называют «парковкой». Так она готовится к сеансу связи со спутником. Вообще же эта космическая «тарелка» самая большая в СНГ. 9 метров в диаметре и 15 тонн в весе. Такой нет даже в московском ЦУПе. Управляют нашей антенной в отделе приемо-передающих средств белорусского космического аппарата.

Информацию с белорусского спутника будут получать метеорологи, геодезисты. Снимки передадут и сельскому хозяйству, чтобы было удобнее планировать посевы. Но в первую очередь аппарат будет наблюдать за безопасностью страны. Пожары и паводки из космоса видны идеально.

В первую очередь специалисты будут следить за приемом информации и «пропиской» на орбите.

Владимир Юшкевич, начальник Центра управления полетом белорусского космического аппарата:

Первым отстыковывается от разгонного блока «Фрегат» белорусский аппарат, потом «Фрегат» осуществляет разворот на 180 градусов и отстреливает аппарат России. И в течение двух месяцев они будут занимать свои точки на орбите.

Если территорию Беларуси накроют плотные облака, на помощь спутнику придут беспилотные летательные аппараты. «Бусел», «Скат»… - это названия самолетов. Таких моделей в серийном производстве белорусских авиаторов уже 14.

Видеоизображение с борта передается на передвижной пункт управления в режиме реального времени. Это позволяет использовать аппараты как в военных целях, искать заблудившихся в лесу или обнаружить пожар.

Весомый плюс — соотношение цены и качества. К примеру, беспилотный комплекс, произведенный в Израиле, включающий в себя два самолета, каналы связи и наземный пункт управления, стоит 1 миллион долларов. Белорусский аналог оценивается примерно в 300 тысяч долларов.

Юрий Яцына, заведующий лабораторией моделирования сложных систем физико-технического института НАН РБ:

Часто приезжают иностранные делегации, которые заинтересованы как в покупке таких комплексов, так и в совместном производстве под нужды их предприятий. Это и контроль границ, контроль морских акваторий, нефтегазовые магистрали.

Наши ученые работают над уникальной программой. Оказывается месторождения полезных ископаемых — золота, алмазов и нефти — на территории Беларуси можно определить из космоса. Специалисты уже выявили целый ряд нефтеперспективных участков, причем результаты таких исследований, значительно точнее и дешевле, чем при применении лишь наземных методов геологоразведки.

Снимки с разрешением 2 метра, которые будет делать наш спутник, позволят повысить точность геологической разведки. Всю эту информацию затем передадут геофизикам, сейсморазведчикам, геологам, только после этого начнется бурение. На исследуемом из космоса участке уже есть успехи.

При помощи спектральной съемки проводят важнейшие для мировой науки эксперименты. Необычный прибор белорусской разработки – фотоспектрометр - используют на Международной космической станции и специалисты Российской корпорации «Энергия».

Разрешение аппарата в 5 метров позволяет из космоса определить химический состав пылевой бури. Космонавт с таким комплектом может распознать болезни древесины, узнать ее возраст и даже влажность леса. В стенах Института физических проблем БГУ таких необычных приборов с десяток. Здесь их производят и испытывают.

Еще один необычный аппарат позволяет отслеживать специально смоделированные светящиеся полосы. Точно такие же есть и над поверхностью Земли. Исследуя нижние слои атмосферы, этот аппарат сможет предупреждать весь мир о приближении техногенных катастроф.

Сергей Хвалей, старший научный сотрудник Института прикладных физических проблем имени А.Н. Севченко:

Документально установлено: атмосфера светится зеленым, красным цветом. За 4-5 дней до землетрясения яркость этих слоев возрастает в 4-5 раз.

Прибор этот создается по космической программе Союзного Государства. Если эксперимент удастся, ученые планируют запустить ряд спутников с подобными устройствами. После наземных испытаний аппарат отправят на Международную космическую станцию.