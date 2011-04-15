МИД Беларуси: Агентство Associated Press является наемным агитатором и инструментом заказной пропаганды

Изобличена очередная попытка фальсификации западной медийной организацией реального положения дел. Об этом сообщили в МИД Беларуси.

Речь о публикации в Associated Press информации о работе в Ливии якобы наемников из Беларуси. Установлено, что представитель ООН заявил журналисту агентства, что он не располагает никакой информацией и потому не может подтвердить присутствие каких-либо наёмников. Заявление было сделано чётко и недвусмысленно. Аналогичные подтверждения получены и от Управления верховного комиссара ООН по правам человека, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В МИД подчеркивают, что «Этот факт можно рассматривать как доказательство того, что агентство Associated Press является наёмным агитатором и инструментом заказной пропаганды. Эту оценку можно отнести и к другим западным СМИ, которые публиковали заметки на эту тему. Как видим, западные журналисты легко перешагивают через обще-принятые демократические стандарты, когда им это удобно или соответствует интересам их спонсоров», — подчеркнули в МИД Беларуси.