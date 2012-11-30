Александр Лукашенко запретил увольнять работников до окончания модернизации деревообрабатывающих предприятий

Новости Беларуси. Модернизацию на предприятии «Борисовдрев» должны завершить к 7 ноября 2013 года. Такую задачу поставил 30 ноября Александр Лукашенко, посещая с рабочей поездкой Минскую область.

Большой разговор о будущем деревообработки Беларуси в стенах предприятия «Борисовдрев» не обещал быть легким. Неделю назад в Ивацевичах президент раскритиковал ход модернизации предприятий отрасли. В ее обновление вложено более 3 трл рублей, а дивиденды пока только на бумаге. Сроки запуска самых крупных проектов все время переносятся. Поэтому глава государства решил на местах ознакомиться с ходом работ, выяснить, что препятствует модернизации отрасли, подтолкнуть процесс вперед. Президента интересовало все до мельчайших подробностей.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это что?

Представитель предприятия:

Это старые склады. На сегодняшний день там кладут оборудование, после завершения модернизации они будут снесены.

Александр Лукашенко:

Там?

Представитель предприятия:

Это старый склад, это кирпич, это все старое хозяйство для существующей котельной. Оно будет эксплуатироваться.

«Борисовдрев» – одно из крупнейших и старейших предприятий республики. Его стены видели две мировые войны. Понятно, что производство остро нуждается в модернизации. Поэтому оно в списке 9 крупнейших инвестпроектов деревообрабатывающей отрасли.

Развитие здесь получит и лесозаготовка, внедрят энергосберегающие технологии. Закуплено новое оборудование. Кое-где уже виднеются каркасы новых помещений. Но проект все еще на стадии реализации.

На производстве ситуация сложная. За два года сменилось четыре директора. По итогам 2012 года предприятие вместо прибыли получит убыток. Отставание есть и по другим проектам деревообработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Почему мы деревообработку в целом, эти гигантские проекты, которые связаны с диверсификацией нашей экономики, я надеюсь, вы понимаете, почему мною было принято такое решение. Я принял такое решение, чтобы диверсифицировать экономику. То есть чтобы мы меньше зависели и от старшего брата, и от Запада, и от американцев, а заземлиться на свои ресурсы. Строительные материалы, цемент, сельское хозяйство, калийные удобрения и прочее. В том числе деревообработка, поскольку у нас хватает сырья. Поэтому было принято такое решение. Оно провалено. Весь проект модернизации деревообработки провален.

Мы в Ивацевичах пытались подойти к вопросу «Почему?». Были отдельные позиции, точки зрения. Вы считаете, почему провалили эту модернизацию?

Сергей Иванов, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:

Не были готовы к этой работе. Это мое мнение. Потому что в течение последних 40 лет нет кадров на предприятии, которые участвовали бы в строительстве, которое производилось в советское время.

Очень слабые сегодня проектные организации.

С запуском новых мощностей «Борисовдрев» существенно поправит свое финансовое положение. Эксперты называют очень привлекательные цифры. Производительность, а соответственно и зарплата на предприятии, вырастут в разы. К 2014 году продукции будет выпускаться больше в 5-6 раз на 533 млрд рублей. Экономика здесь простая: современное оборудование – это конкурентоспособная продукция и отсутствие лишних затрат. Только на новом энергокотле в год можно сохранить до 20 млрд рублей.

Новая жизнь по современным деревообрабатывающим технологиям – вот цель программы модернизации. Ее выполнение означает создание рабочих мест, появление товаров с высокой добавленной стоимостью, возможность конкурировать по соотношению «цена-качество» на внешних рынках. Это в свою очередь означает и повышение зарплат, пенсий сотрудникам, налогов в бюджет.

Крепкое на рынке предприятие может дать работу нескольким поколениям белорусов. Кроме этого будут совсем другие условия труда, по стандартам XXI века. А сейчас отдельное оборудование на «Борисовдреве» старше людей, которые на нем работают.

Александр Лукашенко:

7 ноября будущего года здесь – «конфетка», как Семашко, Батура обещают. 7 ноября будущего года. Значит, председатель райисполкома, ваша задача в идеальное состояние. Это надо сделать за зиму. И то, что им пальцем начертите, они должны сделать. Вы за это отвечаете. Сделайте так, чтобы не было ни одного квадратного метра лишней земли.

Леса, то есть сырья, в Беларуси хватает. Надо ускориться с модернизацией, чтобы отрасль рванула вперед. Эксперты видят на рынках ниши для отечественной деревообработки, которые можно успешно занять. Пока этого не сделали конкуренты.

Выводы о торможении в модернизации напрашиваются сами после анализа работы предприятий. На старых производствах хромает дисциплина. Проверки выявили достаточно фактов безалаберного отношения. Естественно, без иной культуры работы никакая модернизация ожидаемых результатов не принесет. Поэтому президент принял решение по всей отрасли.

Александр Лукашенко:

Подготовьте декрет. До окончательной модернизации и реконструкции этих предприятий по программе запрещается увольнение работников. Работник не может уволиться с этого предприятия без разрешения и согласования руководителя предприятия. Отпустит – пусть уходит, не отпустит – должен работать. За нарушение – на принудительные работы. Рабочий, специалист и руководитель. МВД довести. А то мы дошутимся до того, что завтра начнут ходить по Борисову и по Минску с вилами и друг друга колоть, вместо того чтобы запустить в производство и получать тысячу долларов в 2015 году. Поэтому категорически запретить всякие увольнения с 1 декабря. Жалобы в декрете предусмотрите, губернатор рассматривает, потому что разные бывают случаи. Он не отпустит человека, а ему надо. Принимает окончательное решение губернатор. Но категорически, принципиально работник, служащий и руководитель не должен уволиться до окончания модернизации.

То, что мы наметили эти проекты, – это огромные деньги. Они сегодня по 2-3 года омертвлены. Оборудование валяется под крышей, а мы ходим друг за другом, как будто я не понимаю, что здесь происходит. Я понимаю, что ему не легко сегодня с этой так называемой демократией. Он пришел – пьянки постоянные здесь. Это хорошо, что не взорвалось. Когда проехали люди, посмотрели втихую, что тут делается, – это ужас. Поэтому ответственность должны нести рабочие, специалист и он. У него такие права. Все. Никто не имеет права уволится. А твоя задача специалистам каждый день доводить объемы работ.

Штабы проводишь, Семашко, каждый месяц. И все губернаторы. Предусмотрите это в декрете тоже. Я имею в виду каждую неделю – штаб. В Гомеле дворник – с Семашко, здесь – Батура с Семашко. Каждую неделю. И там они будут все вопросы решать. Чрезвычайное решение, но мы в противном случае ни черта не сделаем. Мы потратим деньги, выбросим все на ветер. Петр Петрович, на контроль.

Решение, конечно, жесткое, однако на кону стоит судьба целой отрасли страны. А это значит тысячи и тысячи рабочих мест. Их нужно не только сохранить, но и обеспечить достойную зарплату.

Усиление дисциплины необходимо для завершения. Эксперты считают, что вынужденная мера уже через несколько месяцев принесет дивиденды в виде серьезного производственного рывка, а также создания таких условий труда, при которых никто особо уволиться не захочет. Но требуется время.

Александр Лукашенко:

Декрет – это ваша настольная книжка. Садитесь, дорабатывайте, дописывайте все, что надо. Но имейте в виду, нас начнут упрекать еще больше в диктатуре, что мы людей там заставляем, запрещаем увольнять. Поэтому скажу, чтобы люди знали. Вам придется в первом квартале будущего года на этих предприятиях всех, кого вы будете здесь держать, запретив увольнять, довести заработную плату в размере 400-500 долларов. Тогда люди скажут: президент принял решение, он заставил нас тут работать, запретив увольняться, но нормальная зарплата, она почти в 2 раза вырастет по сравнению с нынешней. Поэтому, да, дисциплина жестокая и это будет на всех предприятиях.

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