Почему реформу политической системы Беларуси придется начинать с нуля и чего ждут от «Белой Руси»?

Добрый вечер, с вами – Людмила Ковалева. В России шутят: была в советские времена одна партия – ум, честь и совесть эпохи. А как в эпоху многопартийности это все разделить? В советские времена лично я до комсомола доросла, а до партии – не успела. Теперь белорусам и вовсе спешка ни к чему – спокойно разобраться бы, что с той эпохи сохранить, как политическую систему сейчас выстроить и что в ней нужно реформировать. Об этом и поговорим.

На размышления по реформированию политической системы подтолкнули коллеги из ведущего западного информагентства Рейтер. Спросили об этом в начале недели у нашего Президента во время интервью.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам надо создать хорошую партийную систему, тогда можно вводить, хотя бы на половину, пропорциональные выборы в Парламент от партий. То есть, когда созреет этот вопрос.

О том, что политсистема в Беларуси будет реформироваться, Президент говорил не единожды. И напрямую связывал саму возможность реформы с потребностями общества, белорусов. Ломать – известно – не строить, а тут надо понимать: и что именно строить собрались, и почему сейчас и, главное, зачем. Возьмем, к примеру, такую важную составляющую политсистемы, как партии. Для белорусов старшего и среднего возраста само понятие «партия» вызовет одну ассоциацию – коммунистическая. И пусть с разными, даже полярными, оценками. Вспомнят еще ну разве что БНФ. А тут речь о многопартийности, да еще и потенциальной возможности выборов - пусть и части - депутатов по партийным спискам. А значит, влияния партийных подходов на законы, по которым нам жить. А вот что-то подобное мы уже проходили в начале суверенной истории. Это когда те же коммунисты с тем же БНФ в Овальном зале, мягко говоря, спорили. И вот чтоб вместо политической реформы не получилось «вперед, в прошлое!» в начале и нужно создать нормальную партийную систему. Причем это – задача не власти, а самого общества. Если ему, обществу, это, конечно, надо.

Нет, политических партий в Беларуси, вроде, как и хватает. Министерством юстиций зарегистрировано аж полтора десятка. Вполне себе мировой показатель. Причем соотношение лояльных к действующей власти и оппозиционных партий 2 к 3. Если бы соотношение это, когда на каждых двух поддерживающих нынешнюю политику приходилось бы три оппозиционера соответствовало реалиям нашего общества – мы б имели другую власть. На деле все иначе: большинство белорусов партий особо не знает и уж тем более не спешит записываться в партийные ряды. Самая массовая партия – подчеркну - официально - с гордостью называет цифру в более сорока тысяч членов. А теперь вопрос: многие ли из вас сейчас поняли, о какой именно партии я говорю?

Главная проблема партийного строительства у нас – отсутствие ярких партийных лидеров и политических программ с конкретикой. Причем таких, чтоб белорусы их запомнили, поверили и доверили. А вот простой пример прошлого года – экономический кризис – а много ли конкретных предложений мы услышали от – скажем громко – белорусских партийных элит?

Всеволод Шимов, политолог:

Показательный пример - Украина, где свободы и плюрализма через край, партии сменяют друг друга у власти, а счастья все нет, потому что сложившееся «партийные системы» практически не ориентированы на обслуживание интересов и запросов избирателей.

Собственно, во всех постсоветских странах попытки партийного строительства вряд ли можно назвать успешными. Тут и создание сверху партий власти, и их возникновение не без помощи извне. С другой стороны – утешают политологи – Западу на традиции парламентаризма и политическую культуру понадобились столетия. Но просто скопировать западный опыт – и не лучший, и не всегда подходящий вариант. Как говорится, что русскому хорошо, то немцу… ну и наоборот.

Итак, в партийном смысле сегодня имеем с одной стороны партии, поддерживающие нынешнюю политику. Соответственно спокойно и без шума действующие в рамках своих уставов. Кстати, не имеющих финансирования, к примеру, от государства, разве что собственные взносы. С другой – партии оппозиционные, где оппозиция - ради позиции. А там – расколы, переименования, смены лидеров. Я в силу профессии, вроде, человек политической жизнью интересующийся, сама запуталась – на что и из-за чего разделился БНФ или почему у нас теперь не одна, а целых две «Грамады». Из политических заявлений – все, что делает власть – плохо. Ну, например: нет приватизации - это не рыночно, есть приватизация – власть Родину распродает. Причем и одно, и второе звучит от одних и тех же политических персоналий. А вот из политических программ – как же надо, чтоб жить лучше – тишина. После этого остается жаловаться. Только сетуют оппозиционные партийцы не на себя – или на Запад, или на народ.

Анатолий Лебедько, председатель Объединенной гражданской партии:

Извне никто к реформам не подталкивает, народ внутри страны говорит о колбасе, но не о политический реформах и свободах.

Претензии к собственному народу, думающему о хлебе насущном и, кстати, о том, как его вырастить, а не о политических свободах – конечно, сильно! Но мне кажется, еще круче – политические партии, идущие на парламентские выборы для того, чтоб призвать к их бойкоту. А после этого ждущие, что их поймут и поддержат.

Всеволод Шимов:

Сам бренд оппозиционности у нас монополизирован группой лиц, которая принципиально находится вне политической системы, получает подпитку с Запада и не видит себя в иной роли.

Вот и получается, что создавать партийную систему надо с нуля. Практически с нуля. Видимо, отсюда – и дальновидная осторожность с той же «Белой Русью» - массовым общественным объединением, которое сейчас многие белорусы - пока ошибочно – но уже считают партией. Сама организация не спешит – говорит, нужна готовность общества. Не советует торопиться и Президент, считая, что из «Белой Руси» может появиться центристская сила типа социалистов во Франции или социал-демократов, которые не против частной собственности, но только не за счет дикой приватизации. Вывод на поверхности – политреформа по-белорусски это – не резкие движения, а самой жизнью продиктованные преобразования. С учетом мирового опыта, но основанные только на запросах самих белорусов. А вот тут более актуальна другая реформа – модернизация экономики. И это вам не колбасу с политсвободами смешивать, речь о благосостоянии каждого: жилье, машинах и достойных зарплатах. А вот об этом еще поговорим. До встречи!