Работа Следственного Комитета будет усовершенствована

Новости Беларуси. Незаконное привлечение людей к уголовной ответственности влечет грубое нарушение конституционных прав граждан, что недопустимо в работе Следственного комитета.

Эта стало основной темой обсуждения на очередной коллегии ведомства. В этом году впервые за последние несколько лет сократилось количество людей, в отношении которых судами принимались реабилитирующие решения.

В первую очередь это связано с улучшением качества следствия, ведомственного контроля и прокурорского надзора. На заседании принят ряд решений, направленных на повышения качества предварительного следствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентин Шаев, председатель Следственного Комитета Республики Беларусь:

На коллегии Следственного Комитета рассмотрены вопросы о причинах постановления судами оправдательных приговоров и причинах продления сроков следствия по уголовным делам. Проблема, о которой мы говорили на коллегии, окончательно не решена, в связи с чем начальникам структурных подразделений была поставлена конкретная задача по улучшению качества расследования уголовных дел, более всестороннему, полному и объективному исследованию всех обстоятельств по каждому уголовному делу, снижению количества фактов незаконного привлечения граждан к уголовной ответственности.