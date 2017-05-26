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«Молодежь. Взгляд в будущее»: Александр Лукашенко проводит встречу с лучшими представителями учащейся молодежи страны

26 мая 2017 07:37
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Новости Беларуси. «Молодежь. Взгляд в будущее». Встреча под таким названием с участием главы государства проходит в эти минуты в стенах столичной 61-й школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе приглашенных, а это 300 человек из столицы и разных регионов Беларуси, лучшие представители учащейся молодежи. Те, кто за время учебы в школе проявил себя в творческой, спортивной и общественной жизни.

«Молодежь. Взгляд в будущее»: Александр Лукашенко проводит встречу с лучшими представителями учащейся молодежи страны-1

Многие из ребят – инициаторы детских и молодежных социально значимых проектов. В неформальной атмосфере школьники смогут пообщаться с Президентом, задать вопросы, высказать мнения по интересующим их темам, поделиться своими предложениями. В преддверии завершения учебного года эта встреча – хорошая площадка обсудить развитие системы общего образования в нашей стране. Александр Лукашенко этой теме уделяет большое внимание.

# Государственная политика # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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