«Молодежь. Взгляд в будущее»: Александр Лукашенко проводит встречу с лучшими представителями учащейся молодежи страны

Новости Беларуси. «Молодежь. Взгляд в будущее». Встреча под таким названием с участием главы государства проходит в эти минуты в стенах столичной 61-й школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе приглашенных, а это 300 человек из столицы и разных регионов Беларуси, лучшие представители учащейся молодежи. Те, кто за время учебы в школе проявил себя в творческой, спортивной и общественной жизни.