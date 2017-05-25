Почетное консульство Португалии открылось в Минске 25 мая

Новости Беларуси. Почетное консульство Португалии 25 мая официально открылось в Минске. Должность почетного консула пиренейской республики в нашей стране получил Эдуард Целюк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Между тем, отношения между странами сейчас выходят на новый уровень. К подписанию готовится ряд соглашений. В перспективе -- проведение в Лиссабоне белорусско-португальского бизнес-форума. Взаимодействие должно расшириться в сфере туризма.

А вот одним из самых знаковых совместных проектов стала, прошедшая зимой выставка «От Лиссабона через Минск до Владивостока». Название символично: Беларусь объединила всю Европу через искусство. Восемьдесят лучших работ представили художники из почти трех десятков стран мира. Экспозиция – своеобразный коллективный манифест европейских художников в противовес политической напряженности в мире. Арт-проект готовился два года, прошел на ура в Минске и уже скоро получит новое развитие.