Александр Лукашенко премьер-министру Грузии: У нас огромные возможности

Новости Беларуси. Беларусь и Грузия в ближайшее время намерены достигнуть 200 млн. долларов взаимного товарооборота. О настоящем и будущем двусторонних отношений говорили 22 марта в Минске глава белорусского государства и премьер-министр Грузии. Истории дипотношений двух стран - уже два десятилетия.

Пусть весенний Минск грузинскую делегацию и встретил по-осеннему холодным дождем, по-настоящему теплая встреча задала тон переговорам. Грузия для Синеокой – партнер перспективный. И пусть пока эта страна Закавказья лишь на 57 месте среди 170 государств. Потенциал взаимного товарооборота как минимум 200 миллионов долларов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я бывал в Грузии, и совсем недавно. Мы о много договорились, но главное, посмотрев друг другу в глаза, мы поняли, что у нас огромные возможности. И тогда мы приняли решение, я считаю, правильное решение, что правительства должны пойти в авангарде реализации этих решений.

Хочу вас заверить, что мы от этого курса не отступим. Вы для нас вообще люди не чужие, и я рад, что вы здесь чувствуете себя как дома. Мы готовы сделать столько, сколько Грузия, зная наши возможности, желает от нас и ждет от нас определенных шагов.

Что касается наших конкретных отношений в сфере экономики, у нас цель есть: 200 млн долларов товарооборот. Это, я считаю, первый шаг, который мы должны сделать уже в ближайшее время. Что касается внешней политики, нашей международной повестки дня, расхождений практически у нас нет. Неважно, какой курс взяла Грузия и какой мы преследуем. Какого мы придерживаемся курса, вы знаете, мы тоже знаем. Тем не менее, это нам не мешает выстраивать наши отношения.

Георгий Квирикашвили в должности премьер-министра с декабря. Тогда был заместителем премьера и одновременно занимал должность министра экономики и устойчивого развития Грузии. Работал над развитием белорусско-грузинских отношений. Был в составе межправительственной комиссии. Поэтому о потенциале двух стран знает не понаслышке.

Георгий Квирикашвили, премьер-министр Грузии:

По инвестициям есть огромные возможности для сотрудничества. Грузия прекрасно работает со своими партнерами в сфере туризма. Есть культурно-гуманитарные отношения, очень активные. Так что по всем сферам намечается огромный прогресс. И это благодаря вашему визиту.

По-настоящему исторический визит состоялся практически год назад. В апреле 2015-го Александр Лукашенко прибыл в Грузию с официальным визитом. И тем самым открыл новую станицу двустороннего диалога. Ведь до этого обмен официальными визитами ни на высшем, ни на высоком уровнях не осуществлялся. И это несмотря на более чем два десятилетия дипотношений. Промышленность, сельское хозяйство, транспорт, здравоохранение, туризм… Пакет из 15 документов и рост товарооборота в три раза. Совместное заявление подписали Президенты Беларуси и Грузии.

С Грузией, перспективным партнером в Закавказье, в прошлом году наторговали практически на 45 миллионов долларов. Основные экспортные позиции – лекарства, молоко и сливки, шины, тракторы и седельные тягачи. В свою очередь из Грузии импортируются орехи, овощи и виноградные вина.

Вот только расти есть куда. Взять, к примеру, кооперацию в сельскохозяйственной сфере. Здесь у Беларуси богатый опыт. Тем более заинтересованность в спасении села у грузинской стороны есть. Наша страна готова помочь в создании опытного сельскохозяйственного кооператива в условиях Грузии. Но и это далеко не все.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все, что мы можем продавать, поставлять, совместно производить в Грузии, вы знаете. Мы внесли свои предложения, Грузия согласилась с этим, специалисты ваши. Мы знаем, что вы можете делать в Беларуси все. Если вас интересует европейский рынок, евроазиатский, вы знаете, что запрещенных тем в Беларуси для вас нет. Поэтому эти 200 миллионов, я думаю, мы товарооборота достигнем и очень быстро. Если в этом направлении будем двигаться. А, вообще, хорошо, что вы приехали. Знайте, что Беларусь для вас страна не чужая. Мы как были братскими народами, мы жили в одной стране, мы такой политики и придерживаемся.

Сегодня для Грузии разрабатывается даже специальный картофельный комбайн малых габаритов. Но заинтересовать партнеров из Закавказья может и другая техника под знаком «сделано в Беларуси». К примеру, наши тракторы. Поставляются в 125 стран мира на самых разных континентах. Каждый десятый трактор — белорусский.

Александр Казакевич, заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе в странах СНГ, Украине и Грузии ОАО «Минский тракторный завод»:

Парк техники на сегодняшний день составляет в Грузии порядка 18 тысяч тракторов. Поэтому понимаете, что и перспективы, и потенциал достаточно большие.

С самых первых минут о делах заговорят и премьеры. Сразу после встречи по всем канонам диппротокола: рота почетного караула, красная ковровая дорожка... Обсудить действительно есть что. К примеру, сотрудничать страны могут в рамках двух союзов. Пусть в 2009-ом Грузия и вышла из состава СНГ. Благодаря Беларуси совместный продукт выйти может на рынки союза Евразийского. А вот Грузия еще в июне 2014-го подписала Соглашение об ассоциации с союзом Европейским.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы готовы удовлетворить потребность грузинских городов и поселков в автомобильной, пассажирской, коммунальной и другой технике. В том числе и на условиях международного лизинга. Грузинская сторона заинтересована в белорусских автобусах «МАЗ». Мы предложили грузинским коллегам привлекать белорусов к реализации инфраструктурных проектов Грузии. В том числе в части строительства, ремонта дорог.

Сразу после переговоров все договоренности подтвердили. Подписями под двусторонними документами.

Встречи прошли 22 марта и в Парламенте. Кстати, в отличие от белорусского, парламент грузинский однопалатный. На развитие международного диалога он тоже настроен. Тем более в будущем Грузия стать намерена еще и важнейшим узлом транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия. Для Беларуси такой партнер, безусловно, интересен.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Мы искренне заинтересованы в том, чтобы процессы сотрудничества активизировались и в экономике, и политические контакты. Чтобы мы были еще ближе друг к другу.

На достигнутом стороны не намерены останавливаться. Говорит об этом и то, что в нынешнем году откроется посольство нашей страны в Грузии. Соответствующее постановление Совета Министров уже принято, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.