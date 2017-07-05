Председатель ОБСЕ: Сегодня мы все чаще отмечаем блокаду диалога со стороны правительств некоторых государств
Новости Беларуси. Европейская архитектура безопасности столкнулась с серьезным кризисом. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на пленарном заседании летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рассуждая о безопасности, белорусский лидер подчеркнул, что европейский регион оказался в эпицентре проблем. И чтобы избежать последствий, государствам необходимо решать их вовремя. Как реагировать на вызовы и угрозы современности, в эти дни в белорусской столице будут говорить делегаты из 57 стран.
Основная цель встречи участников – укрепить взаимное доверие и сотрудничество в регионе организации.
За работой сессии следят более 50 журналистов, в их числе и наша коллега.
Ольга Петрашевская, СТВ:
Летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ официально начала работу и участники уже приступили к своим обязанностям.
Но вначале я бы хотела рассказать о том, что предваряло старт важнейшего политического форума.
Менее двух часов назад Президент Беларуси встретился с руководством Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Александр Лукашенко заявил, что организация может рассчитывать на Беларусь как на донора безопасности в Европейском регионе и выразил убеждение, что роль ОБСЕ в разрешении конфликтов должна быть усилена, а обсуждение проблемных вопросов проходить не только на уровне депутатов.
Фрагмент беседы Александра Лукашенко и руководства Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Организация по безопасности и сотрудничеству уникальна. Думаю, что она – я уверен – должна реагировать на острые моменты в нашем регионе, и реагировать на самом высоком уровне, на уровне глав государств. Но посмотрите, сколько негативного произошло за последнее время в Европе. И какая реакция наша, глав государств? Никакой. Война идет в Европе – никакой реакции.
Это говорит о том, что у нас в организации есть проблемы.
Но это больше всего касается нас, не могу сказать это о депутатах, которые регулярно проводят свои сессии и регулярно обсуждают те проблемы в рамках своих полномочий, которые существуют. Хотелось бы, чтобы депутаты подтолкнули и нас к обсуждению этих животрепещущих проблем.
Назрела крайняя необходимость встреч глав государств ОБСЕ для обсуждения очень важных и серьезных проблем.
Если эта тема найдет свое развитие и продолжение во время работы в Минске Парламентской ассамблеи ОБСЕ, буду очень признателен. Думаю, это будет на пользу нашему региону.
Кристин Муттонен, председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ:
Мы, как парламентарии, занимаем активную позицию, открыто обсуждаем проблемные вопросы. Но еще дополнительная задача для нас, конечно же, создание платформы для того, чтобы и правительство государств могли продолжить диалог по злободневным вопросам.
На сегодняшний день мы очень четко осознаем, что парламентская дипломатия должна активно развиваться.
Сегодня мы все чаще отмечаем блокаду диалога со стороны правительств некоторых государств. Поэтому мы очень рады провести очередную сессию нашей организации в Минске, потому что парламентская делегация Беларуси в ОБСЕ всегда была очень активной.