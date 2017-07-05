Председатель ОБСЕ: Сегодня мы все чаще отмечаем блокаду диалога со стороны правительств некоторых государств

Новости Беларуси. Европейская архитектура безопасности столкнулась с серьезным кризисом. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на пленарном заседании летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рассуждая о безопасности, белорусский лидер подчеркнул, что европейский регион оказался в эпицентре проблем. И чтобы избежать последствий, государствам необходимо решать их вовремя. Как реагировать на вызовы и угрозы современности, в эти дни в белорусской столице будут говорить делегаты из 57 стран. Основная цель встречи участников – укрепить взаимное доверие и сотрудничество в регионе организации. За работой сессии следят более 50 журналистов, в их числе и наша коллега.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ официально начала работу и участники уже приступили к своим обязанностям. Но вначале я бы хотела рассказать о том, что предваряло старт важнейшего политического форума. Менее двух часов назад Президент Беларуси встретился с руководством Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Александр Лукашенко заявил, что организация может рассчитывать на Беларусь как на донора безопасности в Европейском регионе и выразил убеждение, что роль ОБСЕ в разрешении конфликтов должна быть усилена, а обсуждение проблемных вопросов проходить не только на уровне депутатов. Фрагмент беседы Александра Лукашенко и руководства Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Организация по безопасности и сотрудничеству уникальна. Думаю, что она – я уверен – должна реагировать на острые моменты в нашем регионе, и реагировать на самом высоком уровне, на уровне глав государств. Но посмотрите, сколько негативного произошло за последнее время в Европе. И какая реакция наша, глав государств? Никакой. Война идет в Европе – никакой реакции. Это говорит о том, что у нас в организации есть проблемы. Но это больше всего касается нас, не могу сказать это о депутатах, которые регулярно проводят свои сессии и регулярно обсуждают те проблемы в рамках своих полномочий, которые существуют. Хотелось бы, чтобы депутаты подтолкнули и нас к обсуждению этих животрепещущих проблем. Назрела крайняя необходимость встреч глав государств ОБСЕ для обсуждения очень важных и серьезных проблем. Если эта тема найдет свое развитие и продолжение во время работы в Минске Парламентской ассамблеи ОБСЕ, буду очень признателен. Думаю, это будет на пользу нашему региону.