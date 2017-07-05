Сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске: более 600 участников из 57 стран

Новости Беларуси. Минск служит хорошей площадкой для обсуждения проблем международного уровня. Такое мнение выражают участники летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До официального открытия остается менее часа. За стол переговоров сядут делегаты из 57 государств. Всего почти 700 высоких гостей. Ожидается, что участие в работе форума примет Президент Александр Лукашенко. Повестка сессии продиктована временем. К обсуждению подготовлены самые острые вопросы – терроризм, кибербезопасность, затяжные конфликты. За дискуссиями следят более 50 журналистов, в их числе и съемочные группы СТВ. 5 июля это событие мы освещаем в режиме прямых включений.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Менее часа остается до официального открытия летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Беларусь впервые принимает этот значимый форум, и такое доверие, оказанное нашей стране, на политическом языке говорит очень о многом. Ведь документы, решения и резолюции, которые будут приняты на сессии здесь, в Минске, с одной стороны определят стратегию поведения для правительств десятков стран. А с другой – как на фотопленке проявят отношение международного сообщества к вызовам и угрозам, которых становится все больше. Наша страна уже зарекомендовала себя как открытая площадка для диалога на мировом уровне.

Андрей Беляев, политолог:

Мы сегодня видим, что Беларусь – это такая замечательная переговорная площадка по целому ряду конфликтных вопросов. Это и урегулирование украинского конфликта. Так же тем, что наша позиция не меняется под воздействием каких-то внешних факторов, остается принципиальной – это, видимо, вызвало желание провести сессию Парламентской ассамблеи в нашем государстве. Ольга Петрашевская:

В Беларусь уже прибыли почти 600 политиков из практически 60 государств. Итогом их работы станет Минская декларация – документ, в котором пропишут как будут себя вести парламенты десятков стран в области политических вопросов, экономики, безопасности, окружающей среды и прав человека. В декларации войдут дополнительные резолюции, которые парламентарии инициируют самостоятельно. Не осталось в стороне и наша страна. Беларусь для рассмотрения на сессии подготовила предложение по борьбе с психоактивными веществами. У наших специалистов признанный серьезный опыт в противодействии наркотрафику. Еще до начала форума глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен предложила создать на нынешней сессии специальный комитет по борьбе с терроризмом. Эта инициатива 5 июля была поддержана. Ну решений и документов в Минске в эти дни будет принято еще множество. Мнения участников форума:

Андрей Рыбак, член делегации Республики Беларусь на 26 сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

В повестке сессии различные вопросы, от политических до экономических. Это и анализ ситуации в различных регионах стран-участниц ОБСЕ, и развитие «зеленой экономики», и много других вопросов, которые, действительно, очень сильно влияют на безопасность стран ОБСЕ.