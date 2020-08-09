Обнародованы результаты национального exit poll на выборах Президента

Молодежной лабораторией социологических исследований РСОО «БКМО» по заказу национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Республике Беларусь был проведен национальный exit poll (опрос на выходе из избирательных участков) на состоявшихся сегодня выборах Президента Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА.

Опрос проводился на 320 участках по всей стране. Интервьюеры предлагали проголосовавшим избирателям пройти анонимный опрос. Задавался вопрос о том, за кого респондент отдал свой голос. Ответили на вопрос 67,6 %, отказались от ответа 32,4 %. Всего было опрошено 12 340 человек. Выборка – многоступенчатая, комбинированная.

По результатам exit poll Молодежной лаборатории кандидаты продемонстрировали следующие результаты: Александр Лукашенко набирает 79,7 %, Светлана Тихановская 6,8 %, Анна Канопацкая 2,3 %, Андрей Дмитриев 1,1 %, Сергей Черечень 0,9 %. Против всех, по данным exit poll, проголосовали 9,2 % избирателей.

Молодежная лаборатория социологических исследований при Совете РСОО «БКМО» создана в 2015 году как аналитический центр молодых профессиональных социологов, политологов, юристов, специалистов в сфере молодежной политики. В соответствии с аккредитацией Комиссии по опросам общественного мнения при НАН Беларуси (свидетельство об аккредитации № 000037) лаборатория имеет право на проведение опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, и публикации их результатов в СМИ.