Александр Лукашенко: Я думаю, что Томислав станет хорошим послом доброй воли сербского и белорусского народов

Новости Беларуси. Минск и Белград подтверждают намерение на дальнейшее сотрудничество. Сегодня во Дворце Независимости прошла встреча Президентов Беларуси и Сербии. Александр Лукашенко наградил Томислава Николича орденом Дружбы народов. Это высшая награда, которой может быть удостоен представитель другого государства. Сразу после церемонии лидеры провели переговоры, во время которых обсудили двусторонние отношения. В последние годы они заметно активизировались, во многом благодаря вкладу Томислава Николича, который уже через две недели слагает президентские полномочия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако 18 мая сербский лидер заявил, что и далее готов лично курировать сотрудничество Беларуси и Сербии. Как президент Томислав Николич свой первый зарубежный визит совершил в Беларусь, им же он и завершает карьеру главы государства. Крепкие дружеские объятия с Александром Лукашенко – точная характеристика белорусско-сербских отношений. Во Дворце Независимости есть специальный зал государственных наград, но орден Дружбы народов Томиславу Николичу сегодня вручили в самом большом зале. Здесь принес присягу Александр Лукашенко после переизбрания, отсюда провожали спортсменов на Олимпиаду в Рио. Президенты друг с другом на «ты». Александр Лукашенко четыре раза был в Белграде. Один из его визитов сербы будут помнить всегда: когда страна называлась еще Югославией, а на Белград падали натовские бомбы, белорусский лидер прилетел поддержать братский народ.

Томислав Николич, президент Республики Сербия:

Я этого никогда не забуду. Ваш жест был жестом всего белорусского народа. Когда меня однажды спросил тогдашний еврокомиссар, госпожа Эштон: «А почему в ездите в Беларусь?», я ей ответил: «Было бы лучше и для Вас, если бы и почаще бывали в Беларуси». Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодняшняя награда абсолютно заслуженная, здесь нет никаких условностей. Здесь нет ничего такого, что связано с должностью президента. Хотя не без этого, потому что когда тебя избрали президентом в Сербии, мы осуществили то, что должны были давно сделать при прежних руководителях Сербии. Потому что как бы ни складывались обстановка и ситуация в Сербии и в Беларуси, наши народы всегда тянулись друг к другу. Беларусь и Сербия очень похожи, даже по численности населения. При этом политические приоритеты балканского партнера на Запад (например, вступление в Евросоюз) никак не мешают сотрудничеству с нашей страной. Мы активно поддерживаем друг друга на международной арене, сотрудничаем в экономике. В Сербии работают сборочные производства белорусских тракторов и троллейбусов. А впереди – еще большие перспективы.

Драгомир Карич, почетный консул Республики Беларусь в Белграде:

Вы полостью сохранили машиностроение. Ваши троллейбусы, ваши автобусы, ваши трактора. По Белграду сейчас катается уже три ваших электробуса, и мы быстро будем закупать от вас электробусы.

Огромные возможности по сотрудничеству. В Сербии может появиться производство пожарных машин белорусских марок. В Беларуси партнеры с Балкан реализуют масштабные проекты: Маяк-Минска и многофункциональный комплекс «Минск-мир». Иностранные инвестиции в проект составят почти 3 миллиарда долларов. Бизнесмены хотят создать в Минске международный финансово-экономический центр сродни тем, что есть в Сингапуре, Дубае, Лондоне. Александр Лукашенко:

Мы встречались в Пекине с избранным президентом Сербии Александром Вучичем. И я заметил, что тот фундамент, который мы заложили в основу восстановления наших дружественных отношений между православными народами Беларуси и Сербии, укрепляется. Я вижу это по избранному президенту. Он абсолютно настроен, так же, проводя эту политику нашей дружбы. Конечно, товарооборот у нас не ахти какой, но его вообще не было. И он в десятки раз увеличился за последние годы. У нас нет закрытых тем. Вы должны знать, что мы всегда с любовью и уважением относились к сербам и будем придерживаться такой политики. Тебя, Томислав, я прошу далеко не уходить от наших отношений, держать в поле зрения их и приезжать в Беларусь почаще и подсказывать по дружбе, мы ведь друзья, подсказывать, что не так, на что надо бы обратить внимание. Я думаю, что Томислав станет хорошим послом доброй воли сербского и белорусского народов во имя укрепления нашей дружбы. Я на это очень рассчитываю.

Томислав Николич, президент Республики Сербия:

Мировые кризисы сильно повлияли на товарооборот между нашими странами, но в скором времени все выправиться. Мы с Александром Вучичем знакомы больше 25 лет. Он проводит такую же политику, что и я.

Так что ничего не изменится в отношениях Беларуси и Сербии. Мы продолжим курс на сотрудничество. В июне в Белграде состоятся Дни Минска. Это время можно считать началом нового витка белорусско-сербских отношений. Евгений Горин, СТВ:

31 мая президент Томислав Николич сложит свои полномочия. В должность должен вступить избранный президент Сербии Александр Вучич.