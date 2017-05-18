Александр Лукашенко: мы всегда с любовью и уважением относились к сербам и будем придерживаться такой политики
Новости Беларуси. Александр Лукашенко наградил Президента Сербии Томислава Николича орденом Дружбы народов. Государственная награда вручена политику за значительный вклад в укрепление мира, дружественных отношений и сотрудничества между нашими странами. Церемония состоялась сегодня во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сразу после церемонии награждения состоялась встреча лидеров Беларуси и Сербии. На ней стороны обсудили двусторонние отношения. В последние годы заметно активизировалось сотрудничество между нашими странами. В том числе на уровне регионов. 15 белорусских городов установили побратимские и партнерские отношения с городами Сербии. В балканском государстве работают сборочные производства белорусских тракторов и автобусов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы встречались в Пекине с избранным президентом Сербии Александром Вучичем. И я заметил, что тот фундамент, который мы заложили в основу восстановления наших дружественных отношений между православными народами Беларуси и Сербии, укрепляется. Я вижу это по избранному президенту. Он абсолютно настроен так же, проводя эту политику нашей дружбы. Конечно, товарооборот у нас не ахти какой, но его вообще не было. И он в десятки раз увеличился за последние годы. У нас нет закрытых тем. Вы должны знать, что мы всегда с любовью и уважением относились к сербам и будем придерживаться такой политики. Тебя, Томислав, я прошу далеко не уходить от наших отношений, держать в поле зрения их и приезжать в Беларусь почаще и подсказывать по дружбе, мы ведь друзья, подсказывать, что не так, на что надо бы обратить внимание. Я думаю, что Томислав станет хорошим послом доброй воли сербского и белорусского народов во имя укрепления нашей дружбы. Я на это очень рассчитываю.
Томислав Николич, президент Республики Сербия:
Различные мировые кризисы существенно повлияли на товарооборот между нашими странами, но в скором времени все выправиться. Мы с Александром Вучичем знакомы больше 25 лет. Он проводит такую же политику, что и я. Так что ничего не изменится в отношениях Беларуси и Сербии.
В Сербии 2 апреля состоялись очередные президентские выборы, победу на которых одержал действующий председатель правительства Александр Вучич. Вступление в должность избранного Президента Сербии ожидается уже 31 мая. В этот же день заканчиваются полномочия Томислава Николича, который не стал баллотировался на второй президентский срок.