Александр Лукашенко: мы всегда с любовью и уважением относились к сербам и будем придерживаться такой политики

Новости Беларуси. Александр Лукашенко наградил Президента Сербии Томислава Николича орденом Дружбы народов. Государственная награда вручена политику за значительный вклад в укрепление мира, дружественных отношений и сотрудничества между нашими странами. Церемония состоялась сегодня во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу после церемонии награждения состоялась встреча лидеров Беларуси и Сербии. На ней стороны обсудили двусторонние отношения. В последние годы заметно активизировалось сотрудничество между нашими странами. В том числе на уровне регионов. 15 белорусских городов установили побратимские и партнерские отношения с городами Сербии. В балканском государстве работают сборочные производства белорусских тракторов и автобусов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы встречались в Пекине с избранным президентом Сербии Александром Вучичем. И я заметил, что тот фундамент, который мы заложили в основу восстановления наших дружественных отношений между православными народами Беларуси и Сербии, укрепляется. Я вижу это по избранному президенту. Он абсолютно настроен так же, проводя эту политику нашей дружбы. Конечно, товарооборот у нас не ахти какой, но его вообще не было. И он в десятки раз увеличился за последние годы. У нас нет закрытых тем. Вы должны знать, что мы всегда с любовью и уважением относились к сербам и будем придерживаться такой политики. Тебя, Томислав, я прошу далеко не уходить от наших отношений, держать в поле зрения их и приезжать в Беларусь почаще и подсказывать по дружбе, мы ведь друзья, подсказывать, что не так, на что надо бы обратить внимание. Я думаю, что Томислав станет хорошим послом доброй воли сербского и белорусского народов во имя укрепления нашей дружбы. Я на это очень рассчитываю.