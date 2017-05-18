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Александр Лукашенко наградил Томислава Николича орденом Дружбы народов

18 мая 2017 07:51
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Новости Беларуси. Состояние белорусско-сербских отношений в эти минуты обсуждают во Дворце Независимости. Александр Лукашенко проводит встречу с президентом этого балканского государства. Томислав Николич прибыл в Минск с рабочим визитом.

Главы государств обсудят реализацию инвестиционных проектов и итоги сотрудничества за последние несколько лет. Президенты также обменяются мнениями по политической повестке дня и другим актуальным вопросам.

Беларусь и Сербия успешно взаимодействуют в международных организациях. В последние годы активизировалось сотрудничество между регионами наших стран. И сегодня за значительный вклад в укрепление мира, дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Сербией Александр Лукашенко наградил Томислава Николича орденом Дружбы народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Сербия

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