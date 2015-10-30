Александр Лукашенко выступил перед офицерами на оперативном сборе командного состава Вооруженных Сил Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси готов проект новой Военной доктрины. Она будет принята уже в 2015 году. Обеспечение национальной безопасности – главная тема, которая обсуждалась 30 октября на оперативном сборе командного состава Вооруженных Сил.

Выступая перед офицерами, президент Беларуси подчеркнул, что нынешние процессы передела сфер влияния в геополитике требуют особой настороженности. Не обошел вниманием глава государства и украинский кризис, и проблему беженцев.

В Доме офицеров – сотни военнослужащих. Командный состав собирается в зале в ожидании главнокомандующего. Оперативный сбор – мероприятие ежегодное, и традиционно проводится перед началом учебного года (в Вооруженных Силах он стартует 1 декабря).

Каждый из присутствующих офицеров все акценты, прозвучавшие здесь, донесет до своей части и своих подчиненных. Главное условие благополучия страны, а для собравшихся в зале и основная задача – национальная безопасность – в свете последних мировых событий приобретает новые оттенки. Передел сфер влияния и трансформация системы международной безопасности современной и мобильной армией должны быть учтены.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня мы наблюдаем процесс того же разбалансирования обстановки и ситуации. Исчез Советский Союз. Все на наших глазах происходило, мы это знали, мы это видим. И я помню здесь, в этом зале, буквально через год после избрания меня президентом в середине 90-х я от вашего имени заявил о том, что нам надо быть готовыми защищать свое отечество, мы заявили о неприемлемости нарушения норм международного права и движения НАТО на Восток. Мы первыми об этом завели речь. И что мы видим спустя 20 лет? Мы видим то, что было, простите меня за нескромность, предсказано тогда, в середине 90-х. И эта система сдержек противовесов разбалансирована до предела. И очень не хотелось бы, чтобы новая система безопасности в мире возникла в результате кровавой бойни. Не хотелось бы еще и потому, что это не та будет бойня, которая была в середине прошлого века, это будет уже война с применением ядерного оружия. Нам это абсолютно не нужно, как и любому другому народу, живущему на этой планете.

Горячих точек на карте мира сегодня немало. Война в Сирии, накаляется обстановка в Афганистане. Неспокойно и в стане наших традиционных партнеров. Вновь разгораются конфликты в Закавказье, нестабильно из-за внутриполитических волнений в Молдове, в полосе противоречий по разделу ресурсов государства Центральной Азии, и уж, конечно, кризис в Украине.

Александр Лукашенко:

Фактически впервые на постсоветском пространстве существует конфликт, развитие которого, без преувеличения, напрямую влияет на безопасность Беларуси. В этих условиях для нас крайне важно сохранить выработанный на политико-дипломатическом уровне баланс отношений с Москвой и Киевом. При любом развитии ситуации мы не должны быть втянутыми в их противостояние. И я, непосредственно отвечающий за безопасность своей страны, обещаю вам, что приложу максимум усилий, чтобы сохранить эти позиции, прежде всего, исходя из наших национальных интересов.

Дестабилизирующее влияние на безопасность в Европе по-прежнему оказывает неизменное стремление Соединенных Штатов и их союзников закрепить за собой ведущую роль в современном мироустройстве. Именно в этом контексте следует рассматривать прогрессирующую милитаризацию региона.

Современные реалии таковы: воюют не только с оружием в руках, но и на информационном поле, и на финансовых просторах. Санкции – одно из распространенных ныне средств. Наша экономика в числе самых открытых в мире, а значит не может остаться нечувствительной к внешним факторам.

Александр Лукашенко:

Мы находимся в непростой ситуации, поэтому подменить реальную работу в экономике на некие реформы, в том числе радикального характера, на реформы, которые абсолютно неприемлемы, вообще неприемлемы, а особенно в кризисный период, не получится. Нам надо твердо понимать: реформа сегодня в одном – надо произвести качественный товар, который мы умеем производить, и продать его за хорошие деньги.

В сложные времена экономический аспект не должен обойти стороной и военно-промышленный комплекс. Подход, как отмечает глава государства, должен быть прежде всего хозяйским, а военные расходы взвешены и просчитаны.

Александр Лукашенко:

Здесь нам необходимо ориентироваться, прежде всего, на собственное производство, модернизацию и ремонт имеющихся ресурсов. Непонятно, например, почему мы закупаем те же бронежилеты в России, если научились их делать у себя. Также есть информация о планируемых поставках беспилотников и бронированных машин из Китая. Возможно, качество нашего оборонного сектора экономики еще не дотягивает до мировых брендов, но и стоимость чуть дороже зарубежной. Так надо совместными усилиями довести отечественную продукцию до нужного качества.

Впрочем, несмотря на экономические трудности, парк военной техники должен обновляться – без этого невозможно сохранить боеспособность. Из последних пополнений, например, четыре учебно-боевых самолета Як-130, а в 2016-2017 годах белорусская армия получит 12 современных вертолетов МИ-8.

А вот от техники, использование которой нецелесообразно, нужно избавляться. Так же, как и от ненужных объектов. Все, что можно, восстановить и реализовать. Остальное утилизировать.

Главный принцип дальнейшей оптимизации – повышение качественного состояния армии. Причем вооруженные конфликты последних лет показали, насколько важен боевой компонент. Мобильная армия с силами спецопераций, боевыми частями и силами немедленного реагирования.

Александр Лукашенко:

Постепенно, без резких потрясений численность армии уменьшена с четверти миллиона до 65 тысяч человек. Надо ее сейчас структурно преобразовать с учетом времени и возможных будущих войн и оснастить. Но процесс оптимизации не должен «застыть». Вы сами обязаны все подсчитать и определиться с дальнейшими шагами. В рамках существующей численности необходимо проводить структурные преобразования. Требую от вас еще раз проанализировать состав всякого рода управленческих и обеспечивающих структур, так называемый обоз. За его счет усилить боевые части.

Президент отметил положительную динамику в развитии Вооруженных Сил. И в очередной раз подчеркнул роль офицерского состава. Социальная защита военнослужащих, необходимая инфраструктура, в том числе спортивная, в государстве созданы. А значит должна быть и соответствующая отдача.

Александр Лукашенко:

Удивляет уровень физической подготовки молодых офицеров в возрасте 25-40 лет. «Достижения» более 50% из них оценены на «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». У многих офицеров слабо развита выносливость, значительное количество имеют избыточный вес. Как это понимать? Для физической подготовки не нужны большие вложения. В каждой воинской части есть спортивные городки, полосы препятствий, тренажерные залы, беговые дорожки. Что еще надо для того, чтобы поддерживать нормальную физическую подготовку? Не мне же вам объяснять, что нет ни офицера, ни солдата без должной физической подготовки. У нас же некоторые офицеры, танкисты, командиры БМП и прочее в люк не влазят.

Требования к подготовке офицеров и подразделений нужно ужесточить. Самое пристальное внимание уделить и обучению современным способам вооруженной борьбы.

Александр Лукашенко:

Посмотрите вокруг. Ни один современный конфликт не начинался вторжением иностранных армий на территорию того или иного государства. В настоящее время применяются более изощренные способы воздействия, но сценарий один и тот же – развалить государство изнутри. Поэтому главная задача состоит в том, чтобы обеспечить социально-политическую стабильность внутри страны, не допустить хаоса и любой дестабилизации обстановки.

Достойно выглядеть должны белорусские военные и в ходе совместных учений, ведь по этим результатам судят о возможностях нашей армии.

Александр Лукашенко:

Вы не должны считать международные мероприятия с участием наших войск и вооружений проходными. Будь то «танковый биатлон» и другие потешные игры. Потому что в зависимости от того, как мы там себя показываем, судят о стране и делают соответствующие выводы. Если не можете, лучше не участвуйте вообще. А, вообще, наши Вооруженные Силы должны мочь все, и они умеют все. И если мы где-то приваливаемся, это, значит, недоработка лично нас. Прежде всего, вас, офицеров.

Минобороны была поставлена задача по подготовке собственного полигона для тренировок к «танковому биатлону». Эти армейские состязания, как я уже сказал, стали всенародными. Можно их подвергать критике и так далее, но если ввязались в них, то мы достойно там должны выглядеть. Стыдно было смотреть на соревнования танкистов на одном из этапов этих соревнований. Наших танкистов. И объяснения здесь абсолютно никому не нужны. Я уже министру обороны об этом сказал. Поехали соревноваться – соревнуйтесь достойно.

Дисциплина и порядок в каждой части. Президент за последнее время посетил несколько соединений. На этой неделе, например, он побывал в 120-й механизированной бригаде. Там созданы все необходимые условия для несения службы. И такой порядок, как отметил глава государства, должен быть везде.

На программу обустройства военных городков выделено финансирование, так что к 2018 году инфраструктура должна быть приведена в идеальный порядок.

Александр Лукашенко:

Призванному в армию гражданину необходимо создать нормальные, но не тепличные условия для службы. Без излишеств, как я уже сказал, и роскоши, они должны соответствовать современным реалиям. Тогда, отслужив в армии положенный срок, у человека останутся очень хорошие воспоминания.

И не забывайте самое главное, что будет важно для нашего солдата и офицера. Мы – мужики, мы должны защитить свою семью, своих детей, своих родных. Мы ни в коем случае не должны отдать наше население на поругание кому бы то ни было, как это было в прошлой войне. Вот главная идеология.

От командного состава главнокомандующему – подарок – легендарный пистолет «Парабеллум». И поздравления с победой на выборах, а, значит, с доверием общества действующей власти.

Александр Лукашенко:

Когда меня поздравляют с победой, я спрашиваю с какой. Это наша общая победа. И, знаете, эти выборы вы проводили, не я. Я же сказал, что не буду проводить выборы. Что я в эти дни пойду и скажу народу? Они, что, меня первый раз видят или это вторые выборы? Мы 20 лет вместе работаем. Поэтому я сказал: «Это выборы ваши, вы должны доказать свою состоятельность, вы, председатели райисполкомов, сельских советов и люди в погонах». И вы доказали свою состоятельность. Поэтому это ваша победа, это не моя. И вы должны понимать, что упиваться и радоваться этой победе нельзя. Мы должны обратить внимание на то, чем недоволен народ, потому что ожиданий накоплена в народе огромная масса. Да, понятно, мы, может, чуть-чуть избаловали наш народ, наш народ не прошел, слава богу, через все муки, которые прошли постсоветские республики. Вы знаете, и Россия прошла через войну, Украина сегодня единственная оставалась. Мы уцелели. Вот это надо сохранить. Это зависит ведь от нас.

По завершению оперативного сбора командный состав отправится к месту службы с четким пониманием актуальных требований и задач, стоящих перед белорусской армией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Бобриков, начальник учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь»:

Сейчас идет развитие Вооруженных Сил на следующую пятилетку. Мы должны отвечать современным вызовам и угрозам. Надо, чтобы наши Вооруженные Силы были адекватны всем событиям, которые развиваются на сегодняшний день в мире, и на перспективу. Мы видим, что в мире творится в настоящее время и мы стараемся гибко реагировать на все эти изменения по многим позициям. И по штатной структуре наших Вооруженных Сил, и по системе образования, и комплектования. И, конечно, по модернизации существующей техники, и по закупке новых образцов.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Мы сегодня официально завершили учебный год. Год был очень сложный, напряженный, насыщенный, множество мероприятий. Мы в этом году провели совместное оперативное учение «Щит Союза-2015» совместно с Вооруженными Силами Российской Федерации на территории России, провели множество совместных мероприятий с другими войсками, воинскими формированиями нашей страны. Провели, может быть, они не очень большие по масштабам, но, тем не менее, очень значимые тренировки и учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ на территории Таджикистана. С миротворческими подразделениями на территории Армении. Провели тренировку с военнослужащими Народно-освободительной армии Китая на брестском полигоне. То есть насыщенность этих мероприятий нам позволила быть постоянно в тонусе, иметь очень хороший результат в плане получения практических навыков как органами управления, так и воинскими частями.

Проект новой военной доктрины уже готов, и до конца года его, вероятнее всего, рассмотрят на заседании Совета Безопасности. Впрочем, совершенно очевидно, что основные принципы останутся актуальными. Как суверенное независимое европейское государство, в котором обеспечен мир, стабильность и безопасность Беларусь уже состоялась, и главная задача нашей армии – во что бы то ни стало, даже ценой своей жизни, сохранить это достижение.