Александр Лукашенко: Для Беларуси важно сохранить выработанный баланс отношений с Москвой и Киевом

Новости Беларуси. В Беларуси готов проект новой Военной доктрины. Она будет принята уже в нынешнем году с учетом всех мировых вызовов и угроз. Надежное обеспечение национальной безопасности — главная тема, которая обсуждалась сегодня, 30 октября, на оперативном сборе командного состава Вооруженных Сил. Выступая перед офицерами, президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что нынешние процессы передела сфер влияния в геополитике требуют особой настороженности. Существование двойных стандартов, стремление Соединенных Штатов к мировому главенству, войны и вызванные ими гуманитарные кризисы — все это результат передела мира.

Александр Лукашенко:

Сегодня мы наблюдаем процесс того же разбалансирования обстановки и ситуации. Исчез Советский Союз. Все на наших глазах происходило, мы это знали, мы это видим. И я помню здесь, в этом зале, буквально через год после избрания меня президентом в середине 90-х я от вашего имени заявил о том, что нам надо быть готовыми защищать свое Отечество, мы заявили о неприемлемости нарушения норм международного права и движения НАТО на Восток. Мы первыми об этом завели речь. Я недавно говорил, что дело совсем не в белорусской диктатуре, что мы кому-то не нравимся. А дело в том, что мы с тех пор и уже в течение 20 лет занимаем определенную позицию. У нас не было ни вихляний, ни кривляний, как это было у всех постсоветских республик. У всех без исключения, в том числе и Российской Федерации. Мы были абсолютно искренни, мы были абсолютно честны и перед своим народом, и перед нашими партнерами, и, может быть, вероятным противником. Вот с тех пор нас начали обвинять и в диктатуре, и в попытках возрождения Советского Союза. И что мы видим спустя 20 лет? Мы видим то, что было, простите меня за нескромность, предсказано тогда, в середине 90-х. И эта система сдержек противовесов разбалансирована до предела. И очень не хотелось бы, чтобы новая система безопасности в мире возникла в результате кровавой бойни. Не хотелось бы еще и потому, что это не та будет бойня, которая была в середине прошлого века, это будет уже война с применением ядерного оружия. Нам это абсолютно не нужно, как и любому другому народу, живущему на этой планете.

Не обошел вниманием глава государства и украинский кризис. Александр Лукашенко подчеркнул, что для Беларуси важно сохранить выработанный баланс отношений с Москвой и Киевом. Существующие геополитические реалии оказывают непосредственное влияние на нашу страну. События в Украине показали, насколько важен в составе Вооруженных Сил боевой компонент, способный в кратчайшие сроки выполнить поставленные задачи.

Александр Лукашенко:

Прежде всего, нашу страну не может не затрагивать кризис в Украине. Мы знаем режиссеров и реальных участников совершенного там государственного переворота и начавшейся после этого войны. Сохраняется потенциал и активность радикальных националистических группировок, которые то тут, то там стремятся силовыми методами бороться за передел сфер влияния в бизнесе. Растет преступность и неконтролируемое распространение оружия. Отмечаются попытки его ввоза на нашу территорию. Очевидная внешнеполитическая переориентация нашей южной соседки в сторону Запада может привести к размещению на ее территории иностранных воинских контингентов. Фактически впервые на постсоветском пространстве существует конфликт, развитие которого, без преувеличения, напрямую влияет на безопасность Беларуси. В этих условиях для нас крайне важно сохранить выработанный на политико-дипломатическом уровне баланс отношений с Москвой и Киевом. При любом развитии ситуации мы не должны быть втянутыми в их противостояние.

Активное и рациональное участие Беларуси в урегулировании украинского кризиса по достоинству оценено и поддержано мировым сообществом. И я, непосредственно отвечающий за безопасность страны, обещаю вам, что приложу максимум усилий, чтобы сохранить эти позиции, прежде всего, исходя из наших национальных интересов.

Оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил прошел накануне нового учебного года, который в белорусской армии начинается с 1-го декабря. Президент поставил задачу перед командованием ужесточить требования к подготовке офицеров и подразделений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.