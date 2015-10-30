Михаил Русый: Условия вступления в ВТО важнее самого вхождения в организацию

Новости Беларуси. Условия вступления в ВТО важнее самого вхождения в организацию. Об этом сегодня, 30 октября, заявил заместитель премьер-министра Михаил Русый, отвечая на вопросы парламентариев о работе агропромышленного комплекса. В Овальном зале прошло совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания.

Как сообщили в правительстве, работа по вступлению во всемирную торговую организацию ведется уже давно и не только в отношении агропромышленного комплекса. Беларусь уже просчитала группы товаров, по которым могут быть риски при вхождении ВТО. При этом нашей стране необходимо учитывать, на каких условиях вступают в организацию другие участники Евразийского экономического союза.

Виктор Валюшицкий, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по экономической политике:

Сегодня и Россия, и Казахстан входят в ВТО. Безусловно, мы должны в рамках нашего Евразийского экономического союза должны рассматривать нашу дальнейшую деятельность и в структуре ЕврАзЭС, и в структуре Всемирной торговой организации. Это, безусловно, непростой вопрос. Он несет за собой глубокую аналитику и многие изменения условий хозяйствования.

Говорили и о том, что рост конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции должен быть за счет грамотного высокоэффективного использования внутренних ресурсов и активного внедрения инновационных разработок. Прозвучали и вопросы по развитию фермерства и ответственного землепользования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.