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В Душанбе состоялось заседание Совета глав правительств СНГ

30 октября 2015 13:50
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Новости Таджикистана. Открытый диалог по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам. Сегодня, 30 октября, в Душанбе главы правительств СНГ приняли пакет документов, который регулирует финансовое, социально-экономическое и торговое сотрудничество в границах Содружества. Также обсуждались вопросы углубления гуманитарных связей между странами и взаимодействие в правоохранительной сфере.

Беларусь в Таджикистане представлял премьер-министр Андрей Кобяков. В следующем году председательство в Совете глав правительств СНГ перейдет к Кыргызстану. Решение об этом сегодня принято в Душанбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# СНГ

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