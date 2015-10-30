В Душанбе состоялось заседание Совета глав правительств СНГ

Новости Таджикистана. Открытый диалог по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам. Сегодня, 30 октября, в Душанбе главы правительств СНГ приняли пакет документов, который регулирует финансовое, социально-экономическое и торговое сотрудничество в границах Содружества. Также обсуждались вопросы углубления гуманитарных связей между странами и взаимодействие в правоохранительной сфере.

Беларусь в Таджикистане представлял премьер-министр Андрей Кобяков. В следующем году председательство в Совете глав правительств СНГ перейдет к Кыргызстану. Решение об этом сегодня принято в Душанбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.