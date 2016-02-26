Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за создание полномасштабной договорно-правовой базы сотрудничества с Таиландом. Об этом глава государства заявил 26 февраля на встрече с вице-премьером этой страны.

В Минске сегодня впервые встречали делегацию высокого уровня. Вице-премьер Таиланда – второе лицо в государстве, которое известно своим масштабным аграрным сектором. Так что Беларуси есть что предложить.

Сейчас товарооборот между странами около 100 миллионов долларов. Однако стороны рассчитывают на значительное его увеличение. Серьезное препятствие в этом плане – отсутствие юридической основы. Она будет сформирована уже в ближайшее время. Также речь шла об упрощении визового режима. Таиланд становится все более популярным курортом для белорусов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы очень большое внимание уделяем сотрудничеству с вашим регионом. Закрытых тем по сотрудничеству с Таиландом у нас нет. И мы готовы договариваться по всем направлениям, по которым хотели бы вы сотрудничать с Беларусью. К сожалению, у нас отсутствует полномасштабная юридическая основа, база договорно-правовая нашего сотрудничества, но тем не менее определенный уровень существует. Я бы сказал, существует на уровне доверия. И у нас никогда не было вопросов с партнерами нашими в Таиланде, у вас не было к нашим партнерами по торговле претензий. Это хорошо. Но эту договорно-правовую базу надо формировать. И я уверен, что ваш визит, высокого нашего гостя, послужит началом формирования этой договорно-правовой базы.

Господин вице-премьер, наши возможности, скорее всего, вам известны. Мы очень серьезно может сотрудничать с вами и достигать очень высокого уровня по объемам товарооборота. Вы знаете, что мы производим, что мы можем поставлять в вашу страну, что покупать у вас. У нас пусть небольшой товарооборот, но он примерно сбалансирован. Поэтому если в результате вашего визита вы увидите направления этого сотрудничества, в том числе по товарным группам, знайте, что мы договорились и мы сделаем все для того, чтобы удовлетворить запросы Таиланда по любому направлению, начиная от кадров, обучения здесь и военным специальностям, и гражданским, до поставок товаров на таиландский рынок и закупок у вас этих товаров для нужд нашей экономики.

Правит Вонгсуван, заместитель премьер-министра, министр обороны Королевства Таиланд:

Я с вами полностью согласен. Нам надо увеличивать товарооборот, в чем действительно поможет межправительственная комиссия. И это, конечно, укрепит отношения между странами. Нам очень интересно сотрудничество в области военно-промышленного комплекса. Ваша страна на передовых позициях в этом направлении. Еще мы бы очень хотели сделать систему заключения торговых соглашений более простой. Это было бы очень выгодно обеим странам.

26 февраля делегация из Таиланда посетит ряд белорусских предприятий. Гостей интересуют сферы оптики, электроники и машиностроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.