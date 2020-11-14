Лидер движения «ИнфоСпецНаз»: разменной монетой в политике становятся простые граждане

Новости Беларуси. В гостях у программы «Тайные пружины политики – 2020» Дмитрий Беляков, лидер движения «ИнфоСпецНаз». Григорий Азаренок, СТВ:

Дмитрий, на этой неделе противостояние в Беларуси получило новый виток эскалации благодаря трагическому случаю. Вы как это все оценили, притом что ваше движение как раз таки и начинало вот эту борьбу – движение «Антивандал» – борьбу с несанкционированной символикой? Вопросы внутригосударственные нужно решать внутри государства. Всякое внешнее вмешательство будет раскачивать общество

Дмитрий Беляков, лидер движения «ИнфоСпецНаз»:

Во-первых, я, конечно, хотел бы принести соболезнования. Вот этот случай – драка, удар, гематома, смерть. Это, конечно, жизнь. И здесь мне хотелось бы в первую очередь выразить соболезнования родителям, близким. Григорий Азарёнок: они хотят ввергнуть Беларусь в пучину братоубийства. Злобные сердца жаждут разрушить нашу страну Ну и следующий момент для всех остальных. Я уже столкнулся с тем, что начинает и в наш адрес поступать, что мы виноваты в чем-то, вот в этой ситуации. Я хочу сказать, что причины и следствия – до этой ситуации, и хвостики их ведут, конечно, к организаторам всей этой бучи в Беларуси. Здесь сложно говорить изначально – прав, виноват. Но наша позиция (и «ИнфоСпецНаза», и моя персональная), что вопросы внутригосударственные нужно решать внутри нашего государства. Всякое внешнее вмешательство будет раскачивать наше общество, делать из него разрыв – красный, белый, серый, зеленый – для того, чтобы за счет нашей внутренней эскалации решить свои, в том числе геополитические вопросы. Нужно было бы всем подумать, остановиться: что мы делаем, уважаемые друзья? Российский министр иностранных дел сказал, что в Беларуси процессы затихают. И буквально на следующий день произошло вот это трагическое событие. Да, здесь нужно было бы всем, наоборот, подумать, остановиться: что мы делаем, уважаемые друзья? Григорий Азаренок:

Вернемся к международному контексту. На этой неделе мы наблюдали большое событие – это разрешение армяно-азербайджанского конфликта на данном этапе. И здесь меня волнует больше всего тот момент, что премьеру Пашиняну с 2018 года, когда его привели к власти, обещали, что «Запад тебе поможет». Они сделали там самое большое посольство. Там тысячи НКО. Он был ориентирован на Запад. Он отменил там 9 Мая, он ограничил российское вещание и так далее. Итог мы наблюдаем сейчас. Разменной монетой в политике становятся простые граждане

Дмитрий Беляков:

Итог очень плачевный. Здесь опять уже тысячи и тысячи загубленных жизней – и с азербайджанской стороны, и с армянской. Это тоже, конечно, тоже соболезнования родным и близким. Это все последствия деятельности недальновидных политиков. Разменной монетой здесь становятся простые люди, простые граждане. Действительно, есть такая пословица: где посольство США, там жди неприятностей. В Армении это крупнейшее в мире, одно из самых крупных в мире посольство США за границей. Понятно, что тот контингент, который там находился... Это и «подбрюшье» России. Перманентный, стратегический противник для Запада, для тех элит, которые стоят, в принципе, руководят западным обществом. Мы получили то, что получили. Нужно было использовать конфликт. Вы посмотрите, как все развивалось. Украина отнесена во временном пространстве, то есть раньше случилось все. Беларусь, армяно-азербайджанский конфликт, в Молдове сейчас непонятности. Потом они уже за Казахстан хватаются. По периметру России вот такие точки нестабильности. Григорий Азаренок:

Для белорусского зрителя самое важное, ведь они должны это понять, почувствовать: два года назад на улицах Армении такая была эйфория, там был праздник. «Неземных благ, какого-то счастья, гармонии Армения не получила» Дмитрий Беляков:

В Ереване, да.

Григорий Азаренок:

Там был праздник, эти флаги... И они выбрали «армянскую Тихановскую» себе. Дмитрий Беляков:

Безусловно, лидер, которым является Пашинян, он построен по всем правилам политтехнологий. Григорий Азаренок:

Тоже никто, журналист с портфельчиком. Дмитрий Беляков:

Это нам кажется, что никто. Григорий Азаренок:

Имеется в виду как образ. Дмитрий Беляков:

Да-да, образ такой, безусловно. И он постепенно развивался. Оценивать политического деятеля нужно по поступкам определенным. И вы четко сказали, что и как началось. То есть ограничение русского языка, ограничение вещания, угнетение бизнеса, где владельцы русские.

Григорий Азаренок:

Роберта Кочаряна посадил. Дмитрий Беляков:

Да, то есть началось преследование тех, кто был до этого. То есть все работало на раскол общества. Неземных благ, какого-то счастья, гармонии Армения не получила. Григорий Азаренок:

В начале недели двух британских дипломатов выгнали из страны (надо прямо об этом говорить) за то, что они являлись одними из координаторов вот этих протестов, они были там замечены. Понятна их цель, логика, задачи и так далее. Прошло несколько дней, и Тихановская объявляет чуть ли не какой-то народный террор против сторонников власти. Вот вчера вы, наверное, это видели. Дмитрий Беляков:

Да, видели, читали. Смотрите, игры идут очень серьезные, и все-таки Британия – это один из ключевых игроков. То есть британские элиты, американские – один конгломерат такой. И здесь, в принципе, сработали очень четко. И телевизионщики все это дело увидели, сопроводили, показали, как оно на самом деле. Даже простому человеку, который переживает за все это и ищет информацию: где, что и как посмотреть. Да, действительно, такой факт имел дело. И это еще раз подчеркивает непосредственное вмешательство во внутренние дела государства. И, на мой взгляд, нужно действовать еще более жестко.

Григорий Азаренок:

Военный атташе ходит. Дмитрий Беляков:

Конечно, если разведывательная деятельность, деятельность, не связанная с его повседневными обязанностями, вмешательство во внутренние дела, то есть обязательно это персона нон грата. И британская сторона, в принципе, сделала то же самое. Конечно, кто-то обижен – серьезные боссы, лорды, возможно. И пошла очередная волна. Толкают к совсем другим действиям и последствиям, которые могут быть после этого. Григорий Азаренок:

И персонажу по имени Бернар-Анри Леви абсолютно плевать на людей, на нас, на белорусов. Он ее на карте вряд ли покажет. В условиях гибридной агрессии государство рассыпается, и в итоге страдают люди