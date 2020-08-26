«Изобразить режим кровожадным, жестоким невероятно»: мнение украинского политика о ситуации в Беларуси

Новости Беларуси. Мнение из Украины от известного политика Николая Азарова, который в течение четырех лет занимал пост премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марат Марков:

Вы были премьер-министром Украины. Фактически, госпереворот произошел на ваших глазах. Николай Азаров, украинский государственный политический деятель, премьер-министр Украины (март 2010 – январь 2014 гг.):

Сейчас мне все пишут: почему вы не разогнали этот Майдан?

Марат Марков:

Вы назвали главными причинами отказа от ассоциации с ЕС кабальные условия, которые навязываются Евросоюзом и МВФ. Николай Азаров:

Провели деиндустриализацию, а далее начинается процесс дебилизации. Чтобы к 2013 году вернуться, 20 лет потребуется – к тому уровню доходов населения. Марат Марков:

Объясните, почему европарламентарии не просто не проверяют факты, они довольствуются фейками и на них строят свою политику.

Николай Азаров:

Лицемерие, европарламентарии… мы для них люди и страны второго сорта, поэтому с нами можно вести себя как угодно. А вот после государственного переворота так называемого, вот этой революціі гідності, они просто ноги на стол положили. Марат Марков:

Какие провокации еще возможны в Беларуси? Николай Азаров:

Это было у нас не раз. Изобразить режим кровожадным, жестоким невероятно. Поэтому, когда я сейчас слышу, как ваши так называемые оппозиционеры рассказывают, что мы за дружбу с Россией, что мы будем поддерживать – все это ложь. Не для этого Запад финансирует их, не для этого Запад их готовит.