«Изобразить режим кровожадным, жестоким невероятно»: мнение украинского политика о ситуации в Беларуси

Новости Беларуси. Мнение из Украины от известного политика Николая Азарова, который в течение четырех лет занимал пост премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Мнение из Украины от известного политика Николая Азарова, который в течение четырех лет занимал пост премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Марат Марков:
Вы были премьер-министром Украины. Фактически, госпереворот произошел на ваших глазах.
Николай Азаров, украинский государственный политический деятель, премьер-министр Украины (март 2010 – январь 2014 гг.):
Сейчас мне все пишут: почему вы не разогнали этот Майдан?
Марат Марков:
Вы назвали главными причинами отказа от ассоциации с ЕС кабальные условия, которые навязываются Евросоюзом и МВФ.
Николай Азаров:
Провели деиндустриализацию, а далее начинается процесс дебилизации. Чтобы к 2013 году вернуться, 20 лет потребуется – к тому уровню доходов населения.
Марат Марков:
Объясните, почему европарламентарии не просто не проверяют факты, они довольствуются фейками и на них строят свою политику.
Николай Азаров:
Лицемерие, европарламентарии… мы для них люди и страны второго сорта, поэтому с нами можно вести себя как угодно. А вот после государственного переворота так называемого, вот этой революціі гідності, они просто ноги на стол положили.
Марат Марков:
Какие провокации еще возможны в Беларуси?
Николай Азаров:
Это было у нас не раз. Изобразить режим кровожадным, жестоким невероятно. Поэтому, когда я сейчас слышу, как ваши так называемые оппозиционеры рассказывают, что мы за дружбу с Россией, что мы будем поддерживать – все это ложь. Не для этого Запад финансирует их, не для этого Запад их готовит.
Марат Марков:
После госпереворота вы написали несколько книг.
Николай Азаров:
Только сейчас стало доходить, что с нами сотворили. Сейчас уже не найдется в Украине тех, кто продолжает поддерживать Майдан. В основном люди проклинают этот Майдан.