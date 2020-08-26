Руслан Бортник: что касается белорусской оппозиции, я не вижу способности вести диалог, политический диалог

Требовать капитуляции может только победитель – не просто победитель, а легальный победитель

Руслан Бортник, директор Украинского института политики:

Что касается белорусской оппозиции, я не вижу способности вести диалог, политический диалог. Вот что сегодня белорусская оппозиция предлагает белорусской власти? Вот что сегодня люди, которые проголосовали за оппозиционных кандидатов, предлагают тем людям, которые проголосовали за Лукашенко? Они предлагают какой-то внутренний диалог, они предлагают, может быть, какие-то формы сотрудничества? Они предлагают какие-то этапы нормализации ситуации?

Они требуют капитуляции: Президент, уходи, вы все должны покаяться, сложить оружие, вы все должны быть наказаны. Но, извините, требовать капитуляции может только победитель. И не просто победитель, а легальный победитель, признанный миром всем победитель. Пока что больше стран в мире, мне кажется, причем важных стран, и вопрос не только в России: в Китае, Турции и других странах – они признали белорусские выборы. Об этом не стоит забывать. Именно поэтому, знаете, диалог с позиции победителя, мне кажется, для оппозиции сегодня невозможен, недоступен и некорректен в данной ситуации.

Пока что белорусская оппозиция не демонстрирует способности к продуктивному политическому диалогу

Возможен диалог с властью в отношении того, какая будет роль оппозиции в будущей белорусской политической системе. Их задача просто повалить власть для того, чтобы изменить политический курс государства, изменить само белорусское общество. Вот пока что белорусская оппозиция не демонстрирует способности к продуктивному политическому диалогу исходя из реальной ситуации, а не только из своих желаний.

Пока что белорусская экономика, конечно, деградирует, но обвала не случилось масштабного

Белорусская экономика, несмотря на свою ресурсную скудность, демонстрирует не худшие показатели далеко в мире и Европе. Потому что проседание до двух процентов – я такого другого примера в Европе не знаю. В Европе экономики ведущие обвалились на 12-15-20 %, в США первый квартал – 20 %, в Украине первый квартал – минус 6,5 %. Поэтому пока что белорусская экономика, конечно, деградирует, но обвала не случилось масштабного.

Если же нынешний мировой экономический кризис, связанный с карантином, в Беларуси будет усилен политической нестабильностью, и Беларусь из-за этого начнет терять возможности к производству товаров и услуг, а поскольку страна экспортоориентированная – она потеряет эти внешние рынки, очень конкурентные в данный момент, то, я думаю, что обвал белорусской экономики будет глубже, нежели обвал украинской экономики в 2014 году. А напомню, что Украина в 2014 году, по разным оценкам, потеряла от 17 до 25 % ВВП.