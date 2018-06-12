Прямой эфир

В Российской Федерации отмечают один из самых молодых государственных праздников

12 июня 2018 07:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 12 июня в Российской Федерации отмечают один из самых молодых государственных праздников – День России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Российской Федерации отмечают один из самых молодых государственных праздников-1

Поздравления президенту и народу этой страны направил глава белорусского государства. Отношения между Беларусью и Россией динамично развиваются. Взаимный товарооборот в 2017 году вырос почти на четверть, а за первый квартал 2018 – более чем на 20%.

В Российской Федерации отмечают один из самых молодых государственных праздников-4

Сейчас на первый план выходят новые интеграционные задачи для Союзного государства по улучшению позиций как на евразийском рынке, так и за его пределами. Растет и белорусско-российское межрегиональное сотрудничество. Только за последние три недели около десяти российских делегаций посетили выставки в нашей стране, в том числе и крупнейший агропромышленный форум «Белагро».

# Беларусь-Россия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Безвиз с Китаем, общая IТ-экосистема и проект «искусственный нос». Итоги саммита ШОС
11 июня 2018 17:27

Безвиз с Китаем, общая IТ-экосистема и проект «искусственный нос». Итоги саммита ШОС

Александр Лукашенко – президенту Армении: «Белорусско-армянские связи приобрели устойчивую динамику развития»
11 июня 2018 14:42

Александр Лукашенко – президенту Армении: «Белорусско-армянские связи приобрели устойчивую динамику развития»

«Мы подписали договор о сотрудничестве между парламентами наших стран». Андрейченко встретился со своими индийскими коллегами
11 июня 2018 11:26

«Мы подписали договор о сотрудничестве между парламентами наших стран». Андрейченко встретился со своими индийскими коллегами