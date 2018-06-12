Новости Беларуси. 12 июня в Российской Федерации отмечают один из самых молодых государственных праздников – День России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 12 июня в Российской Федерации отмечают один из самых молодых государственных праздников – День России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поздравления президенту и народу этой страны направил глава белорусского государства. Отношения между Беларусью и Россией динамично развиваются. Взаимный товарооборот в 2017 году вырос почти на четверть, а за первый квартал 2018 – более чем на 20%.
Сейчас на первый план выходят новые интеграционные задачи для Союзного государства по улучшению позиций как на евразийском рынке, так и за его пределами. Растет и белорусско-российское межрегиональное сотрудничество. Только за последние три недели около десяти российских делегаций посетили выставки в нашей стране, в том числе и крупнейший агропромышленный форум «Белагро».