Новости Беларуси. 12 июня в Российской Федерации отмечают один из самых молодых государственных праздников – День России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравления президенту и народу этой страны направил глава белорусского государства. Отношения между Беларусью и Россией динамично развиваются. Взаимный товарооборот в 2017 году вырос почти на четверть, а за первый квартал 2018 – более чем на 20%.