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Александр Лукашенко встретится с Владимиром Путиным 3 апреля в Санкт-Петербурге

03 апреля 2017 05:40
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта «Минск» этим утром. В Санкт-Петербурге состоится встреча глав государств Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Ожидается, что лидеры обсудят широкий комплекс вопросов развития двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. В повестке дня – имеющаяся в этих сферах проблематика, а также взаимодействие в интеграционных форматах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Беларусь-Россия

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