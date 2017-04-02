Парламентские выборы в Армении. Что обещали кандидаты и и чего ждут жители страны

Новости Армении. В Армении 2 апреля проходят выборы в Национальное собрание, после которых страна начнет переход от президентской республики к парламентской. Главу государства будут избирать депутаты. Сроком не на пять, а на семь лет. Парламентское большинство сформирует и кабинет министров. Изменения были внесены не только в конституцию, но и избирательный закон Армении. Появилась система идентификации, берутся отпечатки пальцев избирателей.

В таком цветнике Лиана вьется – что та, в честь которой ее и назвали. В свои 60, ежедневно продавая душистые герберы, розы и тюльпаны, она хоть как-то может почувствовать себя не срезанным цветком. До пенсии Лиане Антунян торговать еще три года. Основной доход женщины даже меньше «коммуналки».

Лиана Антунян:

Вот стою, ничего не продаю, потому что людей нет. Очень тяжело.

Армен Мурадян:

Раньше Армения так бедно не жила. Я хотел бы, чтобы все минимум как я получали.

Армен Марадян на жизнь не жалуется: хватает и на хлеб, и на масло. И без мяса никуда. В эту лавку ежедневно приходит за свежей говядиной, но не скрывает: многим в его дворе не хватает даже на «ножки и рожки». И дело не только в маленьких зарплатах, пенсиях. Тут еще желание и возможности нажиться на своих же соотечественниках.

Армен Мурадян:

Если не обманывать покупателя, хорошая жизнь будет. На дешевизну идут, а там не качество. Надо, чтобы думали новоизбранные депутаты.

Имена новоизбранных вершителей судьбы древнейшей Армении станут известны уже через шесть дней. Отныне именно парламентарии будут определять курс страны. Переход от полупрезидентской к парламентской республике в 2015 году по инициативе президента Саргсяна поддержали 63% армян, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа:

Реформа – это изменение формы управления. Это такой сосуд, в который нужно налить вино. И это вино – развитая партийная система, это политическая культура.

Он – армянский миллионер, кавказский король и именно ему принадлежит самый известный здешний коньячный завод. Гагик Царукян обещает реализовать свои 15 пунктов всего за один месяц: сельчанам кредиты под 2-5%, повышение средней зарплаты минимум на 40%, льготы малому и среднему бизнесу. И это программа минимум.

Михаил Мелукян, кандидат в депутаты:

Уровень бедности у нас уже зашкаливает за 35%, уровень безработицы – это где-то 24-25%. Мы должны приостановить обвал.

Практически вровень на протяжении всей избирательной компании шел блок Царукяна и Республиканская партия, буквально на днях правящая вырвалась вперед на несколько процентов. Правда, дело здесь скорее в сложной избирательной системе при пересчете рейтингов партий в зависимости от рейтингов кандидатов на местах.

Вообще, агитация в Армении в 2017 году отличалась: чего только стоят предвыборные встречи на крыше лидеров блока «Елк».

Выходит пока с натяжкой у оппозиционного блока «Елк» или выход, и, по прогнозам аналитиков, попасть в Парламент по большинству голосов. Бухгалтер по образованию и первый номер этой политсилы Мане Тандилян первое, что предлагает менять, – налоговую систему.

Мане Танделян, кандидат в депутаты:

Парламентская страна и государство развивается хорошо, также президентская развивается, если политика ведется правильно. С другой стороны, это развивает также политические партии в стране.

Мариам Шагинян, кандидат в депутаты:

У нас очень тесные связи и с Россией, и с Беларусью. И вообще коммунистическая партия пропагандирует все то, что будет способствовать повышению социального уровня населения.

Это Элинар Варданян из блока «Оганян-Раффи-Осканян» со старшей дочкой за день до дня В. Политсила тоже оппозиционная.

Элинар Варданян, кандидат в депутаты:

К сожалению, люди не так уж хорошо понимают, какая система будет в Армении. Политический компонент ушел на второй план, впереди – личности, за которых люди будут голосовать.

Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа:

Президента фактически не будет, он будет формально, будет избираться парламентом на 7 лет и только на один срок. Это будет вариант германского или израильского президента. Для того, чтобы избежать варианта Молдовы, правительство будет формироваться большинством парламента, а в парламенте должно обязательно быть устойчивое большинство.

Стартовало голосование 2 апреля в 8 утра по ереванскому времени и завершится 20.00. В Минске будет уже 9 вечера.

Жители Армении:

Мне кажется, к лучшему все пойдет.

Чтобы пенсии увеличили. Я уже в этом возрасте, поэтому говорю это.

Чтобы жизнь в Армении стала на самом деле получше, чтобы народу жилось хорошо.

Политических сил немало – 5 партий и 4 блока – это чуть больше 1500 кандидатов. Свободных мест в Парламенте лишь 150. Первые результаты узнаем уже 3 апреля. Если одна из партий не наберет большинство голосов, будет еще шесть дней, чтобы с кем-либо объединиться в коалицию. В случае если и тогда этого большинства не будет, тогда второй тур.

Впрочем, не все сегодня прошло гладко. Система голосования дала сбой на том, кто ее инициировал. Отпечаток последнего избранного народом президента Армении Саргсяна долго не определялся.

Свои полномочия Саргсян завершит уже в 2018 году. Именно тогда власть в Армении и перейдет в руки парламентариев.