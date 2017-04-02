Без скандалов, компроматов и с вопросами о будущем курсе. В Сербии прошли выборы президента

Новости Сербии. В Европе 2 апреля все взгляды политиков прикованы к Сербии, где выбирают президента. В избирательной гонке 11 кандидатов. Однако главная интрига – политический курс, который выберет страна после выборов. Балканское государство часто называют балансирующим между Востоком и Западом. С одной стороны, Сербия стремится в ЕС. Подала заявку на вступление. Евросоюз уже отменил визы для ее граждан. С другой – здесь сильны и антизападные настроения. Сербы нескоро забудут натовские бомбежки Белграда.

В Беларуси бы сказали: очень рано. Избирательные участки в Сербии 2 апреля открылись уже в семь утра. Но это стало не единственной особенностью местного голосования. На каждом участке есть специальный прибор, который позволяет увидеть, не пришел ли человек опускать бюллетень в урну повторно.

Президентская кампания образца 2017 года в Сербии прошла без скандалов, войны компроматов и практически без скоморошничества. Не считая кандидата-студента Любиши Белого, у которого, кстати, по опросам, третье место в борьбе за штурвал государственного масштаба. Этакая альтернатива графе «против всех». А явный фаворит – премьер-министр Александр Вучич, сумевший со своим кабинетом снизить безработицу и улучшить экономическое положение вещей.

Слободан Тречкович, житель поселка Белый поток:

Не могу сказать, что после выборов я жду каких-то значимых изменений. Последние два-три года в Сербии и так многое идет к лучшему, ситуация выровнялась по сравнению с тем, что было раньше.

Жизнь семьи Слободана тоже развернулась на множество градусов. Вот хотя бы сливовицу раньше гнали на продажу – все-таки лишняя копейка, сегодня – для душевного удовольствия, да и наконец появилась возможность заняться родительским домом. Так что радикальной перемены госветра Тречковичу бы не хотелось. Единственное, что смущает – сербский курс на евроинтеграцию.

Слободан Тречкович, житель поселка Белый поток:

Если честно, я больше ориентирован на Россию и Беларусь – восточный регион, чем на Евросоюз. Мы маленькая страна, у нас нет влияния, и в ЕС у нас не будет права голоса. Посмотрите на Румынию, Болгарию. Их мнение кого-то волнует?

Впрочем, первая скрипка в предвыборном оркестре – Вучич – пока сохраняет нейтралитет. С европути не сворачивает, но вместе с тем и о дружбе с нашим регионом говорит на высокой ноте. Александр Вучич – представитель той же партии, что и президент Сербии Томислав Николич. Оба политика посещали Минск с официальными визитами и встречались с Александром Лукашенко, открыто говоря о двусторонних проблемах и намечая пути их решения. Так что можно резонно предполагать, что в случае победы на выборах пока еще премьера отношения Сербии и Беларуси продолжат курс на сближение.

Драгомир Карич, почетный консул Республики Беларусь в Белграде:

Что бы ни случилось (блестящая победа либо 50% + 1 человек), мы будем продолжать дружить, работать, сотрудничать и развивать отношения на благополучие народов Беларуси и Сербии.

Весна Митрович, житель Белграда:

По моим ощущениям, славяне нам ближе, чем европейцы. Мы как-то теплее и душевнее что ли. Хотя многие решаются уехать за границу на заработки, не глядя на такие условности. И, кстати, вы спрашивали, чего я жду от выборов? Чтобы наши медики и ученые оставались дома и приносили пользу Сербии, а не Германии или Франции.

Вопрос «утечки мозгов» в своей предвыборной программе один из кандидатов все же поднимал. В списке претендентов на капитанский политический мостик в Сербии хватает экс-министров, так что потенциальные президенты вполне знакомы жителям страны.

Другой нюанс – кто сможет стать новым «народным» премьером, если Вучич, как ожидается, пересядет в кресло посолиднее? Сербия – республика парламентская, и глава правительства в этом случае фигура ключевая. Тем более непросто придется новичку на западно-восточном перепутье. Ведь для вступления в ЕС страна должна будет пойти на уступки, принципиальные для населения страны.

Александр Вулин, министр труда и социальной защиты Республики Сербия:

Сербы никогда не согласятся вступить в Евросоюз ценой отказа от Косово, территориальной целостности и самостоятельности государства. Если кому-то не нравится наша позиция, что ж, мы – суверенная страна.

Восточная же сторона, в частности Беларусь, жертв и оговорок не потребует. У наших стран – сотрудничество, проверенное и фактами, и цифрами. Товарооборот в 2016 году, правда, подкачал, но фундамент для возведения экономической многоэтажки прочный. В Сербии есть сборочные производства нашей техники, по улицам курсируют автобусы и троллейбусы под знаком BY, а скоро подъедет и электробус, выпущенный в Беларуси. Направлений сотрудничества еще десятки, но десятки и конкурентов у многих видов нашей продукции.

Владимир Чушев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Сербия:

Слабо начали год и МТЗ на сербском рынке, и МАЗ. Мы держали последние годы около половины рынка средней линейки тракторов, но вместе с тем конкуренты – 42 бренда, это требует дополнительных усилий, внимания. Необходимо ускорить работу, довести до ума малые тракторы Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов, чтобы затем через Сербию их продавать еще и в третьи страны.

Насколько успешным будет двустороннее экономическое сотрудничество, тоже будет зависеть в том числе и от нового президента Сербии. И, кстати, два товарища, оба – молодые отцы, уже проголосовали.

Иван Джокич, житель Белграда:

Мы хотим, чтобы в нашей стране сохранился баланс между Востоком и Западом. Хотя я за Восток.

Деян Джорджевич, житель Осло:

Мы должны следовать только своим интересам. Вот мое мнение.

Деян несколько лет назад уехал работать в Норвегию. Говорит, прилетел, чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов в президенты, а, может, кокетничает: просто соскучился по друзьям и родным, вот и решил совместить. Так что для кого-то выборы могут стать судьбоносными, для кого-то – надеждой, а для кого-то уже стали поводом хоть ненадолго, но вернуться на родную землю. И разве скажешь, что важнее? Избирательные участки в Сербии закрылись около часа назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.