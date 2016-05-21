Александр Лукашенко встретился с Папой Римским: обсудили развитие отношений Беларуси с церковью и обменялись подарками

Новости Беларуси. Развитие отношений Беларуси с Римско-католической церковью обсудили 21 мая Александр Лукашенко и Папа Римский Франциск. Встреча прошла в Апостольском дворце в Ватикане. По традиции во дворе Святого Дамазо выстроился почетный караул швейцарских гвардейцев. Главу белорусского государства встретил префект Святого Престола. В сопровождении членов официальной делегации и почетных встречающих они прошли через залы Апостольского дворца к Папской библиотеке. Здесь Александра Лукашенко приветствовал понтифик Франциск.

В очень теплой и дружественной атмосфере прошла встреча в формате «один на один». В присутствии членов официальной делегации стороны обменялись подарками. Александр Лукашенко преподнес в дар понтифику копию креста Евфросинии Полоцкой, модель кареты и голографическую икону. Папа Римский Франциск подарил Президенту три написанных им документа о Евангелии, охране природы и семье. Еще один подарок понтифика - художественное изображение оливкового дерева, которое является символом мира. Как подтверждение мирной миссии, которую взяла на себя Беларусь.

После аудиенции у Папы Римского Александр Лукашенко встретился с Государственным секретарем Ватикана. Напомню, это второй визит Главы белорусского государства в Ватикан. Первый состоялся в апреле 2009-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.