Александр Лукашенко в Риме: на переговорах с президентом Италии обсудили торговлю и инвестиции

Новости Беларуси. Дни большой политики в Европе. Чуть менее часа тому завершились переговоры Александра Лукашенко с Президентом Италии Серджио Матарэллой.

Я напомню, начался двухдневный визит Президента Беларуси на Апеннинский полуостров. Борт №1 20 мая днем совершил посадку в римском аэропорту «Чампино». У трапа самолета Александра Лукашенко приветствовали официальные представители Рима и Ватикана, а также дипломатический корпус. Прямо в аэропорту состоялась краткая беседа главы государства с полномочным министром службы дипломатического протокола Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии.

Далее картеж с белорусским президентом отправился в Квиринальский дворец, где и состоялись переговоры двух лидеров. К слову, общались главы государств в рабочем кабинете итальянского президента. И как признался сам Сердджио Матарэлла, это помещение предназначено именно для особых случаев.

Беседа на высшем уровне длилась чуть более часа. В Риме сейчас работает наша съемочная группа и все подробности встречи, которые известны к этой минуте мы узнаем у моей коллеги Александры Кулаковой. Саша, добрый вечер.

Александра Кулакова, корреспондент СТВ:

Сергей, здравствуйте! Это дворец со сложным названием Квиринальский. Квиринале для итальянцев – то же самое, что для россиян – Кремль, а для белорусов – Дворец Независимости. Это самая высокая точка Рима, откуда открывается замечательный вид на город. И именно здесь располагается резиденция президента Италии Серджио Маттарелла, который именно здесь проводит встречи на самом высоком уровне.

Сегодня дороги Большой политики ведут в Рим из Минска. Борт № 1 в 12:45 по местному времени приземлился на посадочной полосе военной базы аэропорта «Чампино».

Александра Лукашенко приветствовали официальные представители Рима и Ватикана, дипломатический корпус. Церемония у трапа самолета длилась буквально несколько минут. Небольшое общение состоялось у белорусского Президента с полномочным министром службы дипломатического протокола Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Кристиано Коттафави.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы можем реанимировать наши договоренности о создании промышленной зоны в районе Бреста.

Кристиано Коттафави, полномочный министр службы дипломатического протокола Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики:

Мы об этом говорили в феврале. Был высказан взаимный интерес о создании в Бресте так называемого бизнес-инкубатора.

Александр Лукашенко:

Вы знаете, я всегда предлагаю, когда я бываю в других государствах: давайте начинать с малого. Два-три проекта под мою ответственность. Я буду контролировать их развитие. Если вам это понравится, предлагайте больше. Я всегда исхожу из того, что, если бизнес считает нужным развивать конкретный проект, он берет на себя ответственность, он знает, куда продаст свою продукцию. А нам уже выгода в том, что они придут к нам, рабочие места будут и налоги будут платить.

Александра Кулакова, корреспондент СТВ:

Официальная часть визита началась во второй половине дня и длилась она несколько часов. И кортеж с белорусским Президентом буквально вот-вот отъехал с Квиринальской площади.

А по приезду приветствовали Александра Лукашенко почетный караул и командир Президентской гвардии Кирасир – в специальных доспехах и головном уборе. Таков апеннинский церемониал. Также на парадном входе встречали белорусского президента итальянцы и белорусы, проживающие в Европе.

Серджио Маттаррела занимает пост чуть более года. Это первая встреча белорусского и итальянского лидеров. Общий язык нашли быстро. Говорили о сотрудничестве в экономике, торговле и инвестиционном потенциале. 74-летний юрист, католик родом из Сицилии в первую очередь известен, как борец с мафией. В начале 90-х в Италии разгорелся громкий скандал с разоблачениями высоких чинов. Серджио Маттарелла, который долгое время работал в Конституционном суде, тогда получил репутацию праведного законника и политика с «чистыми руками». 12-ый президент Италии имеет огромную практику в юриспруденции и является автором избирательного законодательства, которому дали название в честь его создателя – «маттареллум». К слову, по этим законам выиграл выборы Сильвио Берлускони – сперва в 1994 году, а затем в 2001-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Кулакова, корреспондент СТВ:

Надо отметить, что визит Александра Лукашенко в Италию широко обсуждается экспертами, политиками и нашими коллегами – журналистами из разных стран. Их здесь огромное количество. Все ждут завтрашней встречи главы нашего государства с Папой Римским. Местные телеканалы открываются с новости о возвращении белорусского президента в Вечный город.

А когда мы выходили сегодня утром из гостиницы, то администраторы на рецепции поприветствовали нас фразой «Добрай раницы!». Символов немало, как в самом Риме и в Ватикане, так в самой встрече. Чтобы все их разгадать, понадобится немало времени.