Минская область определилась со своими делегатами 5-го Всебелорусского народного собрания

Новости Беларуси. Столичный регион определился со своими делегатами на 5-ое Всебелорусское народное собрание. 350 человек из всех районов Минской области, представляющих аграрный сектор и промышленность, среди делегатов – почетные граждане, герои социалистического труда и молодежь.

На народном вече в Минске 22-23 июня им предстоит обсудить итоги прошедшего пятилетия и утвердить программу дальнейшего социально-экономического развития страны. Свои предложения участникам Всебелорусского народного собрания может адресовать любой желающий. Специальная горячая линия для жителей столичного региона открыто в облисполкоме. Номер телефона в Минске: 500-42-46. Время работы – с понедельника по пятницу с 9:00 – 17:00.

Кстати, к масштабному народному форуму Минская область подходит с хорошими результатами. Центральный регион – в лидерах социально-экономического развития, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.