Переговоры президентов Беларуси и Италии: чтобы содействовать деловому сотрудничеству, могут создать бизнес-совет

Новости Беларуси. Только что мы получили подробности переговоров Президента Беларуси с президентом Италии Серджио Маттареллой.

Как стало известно, стороны обсудили возможность создания бизнес-совета. Предложение о формировании подобной структуры озвучил Президент Беларуси Александр Лукашенко. По мнению Александра Лукашенко, подобный совет помог бы снять многие вопросы во взаимодействии бизнес-структур. Президент Италии, в свою очередь, поддержал данную идею, отметив, что это был бы отличный инструмент для содействия сотрудничеству в сфере бизнеса и решения различных возникающих вопросов.

Как было отмечено во время встречи, в развитии многостороннего взаимовыгодного сотрудничества заинтересованы как Беларусь, так и Италия. «Беларусь всегда будет донором стабильности и порядочности по отношению как к Италии, так и Евросоюзу в целом», - подчеркнул белорусский лидер.

Учитывая большой интерес итальянского бизнеса к Беларуси, Александр Лукашенко заверил в готовности действовать в этом направлении. Особый интерес для Беларуси представляет опыт Италии в создании малых и средних предприятий в самых разных сферах, в том числе IT, АПК, производстве и переработке сельскохозяйственной продукции и других. Отмечено, что на основе этих предприятий, в том числе, необходимо создавать прочный фундамент для межгосударственного взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.