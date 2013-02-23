Александр Лукашенко встретился с Дарьей Домрачевой

Новости Беларуси. 23 февраля Президент встретился с лидером национальной сборной страны по биатлону Дарьей Домрачевой. Александр Лукашенко еще раз поздравил Дарью с золотой медалью на недавно прошедшем чемпионате мира по биатлону.

В ходе встречи разговор шел о развитии биатлона. Глава государства с интересом выслушал мнение спортсменки о ее видении ситуации. Президент выразил озабоченность состоянием дел в белорусском биатлоне в целом и в национальной команде в частности. В этой связи глава государства принял решение направить известного биатлониста - олимпийского чемпиона Сергея Булыгина для оказания помощи тренерам и специалистам в завершение нынешнего спортивного сезона и подготовке к Олимпийским играм. Президент поручил ему довести до соответствующих структур, должностных лиц и специалистов требования главы государства, касающиеся развития биатлона в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.