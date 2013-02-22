Александр Лукашенко: Мы не можем загубить спортивную отрасль

Новости Беларуси. Александр Лукашенко предлагает создать европейскую хоккейную лигу. Глава государства не исключил, что Беларусь может в будущем отказаться от участия в КХЛ. В то же время, отвечая на вопросы журналистов, Президент признался, что ему стыдно за белорусский хоккей. И отметил, что в ближайшее время намерен серьёзно рассмотреть ситуацию с белорусским спортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не думаю, что нам надо ущемлять какие-то отрасли, в том числе спорт. Где-то взять со спорта – и отдать. Я вам скажу, что там небольшие деньги по сравнению с теми странами, с которыми мы боремся. Вопрос в другом: в распределении этих средств. В распределении. «Динамо» минское у нас сегодня самое богатое, богатый самый клуб, где хоккеисты зарабатывают приличные деньги. Вы говорите, что вам даже стыдно об этом говорить, - мне вдвойне стыдно не только говорить, даже слушать то, как играет наше минское «Динамо». Но то, что сотворила сборная по хоккею, это ни в какие рамки не лезет. В ближайшее время мы разберемся с этим. Я на это спокойно взирать и смотреть не буду. Все были предупреждены до этого, и то, что белорусская команда не попадает на Олимпийские игры, хоккейная команда, - это позорище. То, что сегодня пока творится на велотреке, где наших и близко нет. А ведь просили меня: вы нам постройте велотрек, мы вас засыплем медалями. Где этот результат? Вот у меня на следующей неделе будет разговор с этой троицей, которая недавно назначена (министр спорта, помощник и первый вице-президент), вот я у них спрошу оценку эту и где их действия. Поэтому ближайшее время мы с зарплатами этими разберемся, посмотрим, как дальше жить и быть, ну и посмотрим, надо ли нам такое минское «Динамо» в КХЛ. Я вам должен сказать, что и в КХЛ проблем больше, чем достаточно. Вот представьте: мы живем в Минске, завтра летим Амур, Хабаровск там, Колыма, Чукотка там и так далее, мы летим за тридевять земель играть с этими клубами. Туда залетели, двое суток, оттуда двое суток. Ни тренировочного процесса у хоккеистов, ни отдыха, ни черта нет. Почему бы КХЛ не разделить до Урала и после Урала, как это сделано, Восточная, Западная конференция в НХЛ, Канада и США. Они разделены, играют 2 эти конференции, то есть оттуда 8 лучших или четверо, отсюда четверо лучших, - плей офф разыграли. Это понятно. А так мы больше перемещаемся и денег дикие затраты несем на перелеты этих команд хоккеистов, тренеров и так далее. То есть масса проблем. Вы спросите, а что делать? Я бы предложил вот европейцам создать восточно-европейскую или просто европейскую лигу. Европейскую лигу. У россиян бы было КХЛ, там казахи, возможно б, подключились, может, украинцы или наша какая-то команда играла, но европейцам надо иметь свою лигу. Вот мы бы могли здесь выступать. Мы слетали в Берлин, 2 часа-3 перелет, - и вернулись в этот же день после хоккея. Есть возможность спортсменам отдохнуть, дома побыть, в семье, то есть очень много проблем. Мы когда-то с Владимиром Владимировичем Путиным обсуждали эту проблему перед созданием КХЛ, Медведев, вы знаете его, заместитель Миллера, очень много здесь сделал, я в ближайшее время хочу поговорить на сей счет с ними. Есть и третий вариант: может, нам отказаться от этого участия в КХЛ и не тратить 2 десятка миллионов долларов, а вложить в собственных хоккеистов? Вы посмотрите, в Латвии, там одна команда. Проиграли мы кому – словенцам. 700 хоккеистов по всей стране. Там, вообще, чемпионата нет. Мы им проиграли, не попали на Олимпиаду. Они вышли. Видимо, у наших функционеров спортивных мозги не крутятся, замерзли. Или они не хотят работать. Ну, будут улицы мести. Проблем много в спортивной отрасли. Спортивная отрасль, я вам уже говорил, это великое дело для любой страны. Это честь для любой страны. Мы загубить не можем ее. Но нам нужно наводить не то, что порядок, а надо под корень вырезать вот эти ненормальные привычки. Некоторые тренеры получают сегодня в месяц по 70, а то и больше, миллионов рублей, занимая последние места в своих турнирах. Поэтому вам стыдно – мне тем более. Особенно, за хоккей. Его называют первым видом спорта, чепуха это все, никакой он не первый вид спорта. Если по массовости говорить, так это футбол, естественно, но и там мы тоже не блещем. Проблем больше, чем достаточно. Надо серьезно заниматься этими вопросами, выстраивая систему так, как уже известно по разным видам спорта. Вроде бы вы говорите: «Вот, Азаренко, теннис и прочее», ну да, вот звездочка зажглась – и всё. А кто за Азаренко – никто. Или Дашка Домрачева. Ну, благо, что, во-первых, победила в последней гонке, до этого вы видели эти выступления наших биатлонистов. Ну, нет Дашки – кто? То есть на единицах спорт не поднимешь. Поэтому будем очень серьезно продолжать заниматься этим спортом и, я думаю, у нас хватит возможностей и сил для того, чтобы потребовать и организовать процесс таким образом, чтобы Беларусь все-таки удерживала те позиции хотя бы, которые были достигнуты несколько лет назад.