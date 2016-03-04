Александр Лукашенко вручил женщинам награды за самоотверженность в семье и в профессии

Новости Беларуси. Благодарность прекрасной половине человечества. Государственные награды женщинам сегодня вручил Президент.

В зале для награждений Дворца Независимости царила душевная атмосфера. В канун 8 марта Президент поздравил белорусских женщин. Вручая высокие награды за самоотверженность в семье и профессии, Александр Лукашенко обратился ко всем белорускам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Составляя большинство населения Беларуси, вы, тем не менее, вносите неоценимый вклад в укрепление молодого суверенного государства, в развитие всех его сфер и обеспечение благополучного будущего. Немало дочерей белорусской земли вписали яркие страницы в историю нашей Родины. Они стали примером милосердия, мудрости, трудолюбия и верности своей стране. Отрадно видеть, что наши современницы не отстают и не стоят в стороне от самых актуальных проблем сегодняшней жизни, осваивают перспективные профессии, новейшие технологии. И в то же время сохраняют лучшие душевные качества, проявляя талант материнства и заботы о подрастающем поколении. Самая сложная, ответственная и важная профессия на земле - растить и воспитывать детей. Вот тут без вас никуда.

Мне особенно приятно видеть в этом зале женщин, награждаемых орденом Матери. Спасибо вам за то, что из множества жизненных путей вы выбрали наиболее благородный, наиболее важный для нас сегодня – материнство. Это величайший дар и самое большое чудо на земле. Ведь, как говорил народный писатель Янка Брыль, «дети – свидетельства вечности».

Среди награждённых - представительницы не только традиционных женских профессий: врачи, учителя, почтальоны и продавцы, - но и тех сфер, в которых не каждый мужчина способен себя проявить. Медали за безупречную службу и почётные звания получили сотрудницы пограничной и таможенной служб, спортсменки, показавшие выдающиеся результаты в вольной борьбе и тяжелой атлетике. Большинство награждённых — многодетные матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Котова, многодетная мать:

Один ребенок в семье – эгоист. Двое – соперники. А трое – это уже команда, коллектив. Огромное спасибо, дорогие соотечественники, за ваше отношение к такому, пока что еще, к сожалению, редкому явлению в нашем обществе как многодетность. С уважением и пониманием. Это не только очень радостно, но и экономически выгодно в нашем государстве.