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Александр Лукашенко назначил новых глав администраций Заводского и Советского районов Минска

03 марта 2016 18:40
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение глав администраций Заводского и Советского районов Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Трущенко ранее занимал пост председателя комитета экономики Минского горисполкома. Он согласован на должность главы администрации Советского района Минска.

Александр Дорохович, который ранее работал советником посольства Беларуси в Казахстане, согласован на должность главы администрации Заводского района.

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Дорохович # Юрий Трущенко

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