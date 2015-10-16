Александр Лукашенко вручил президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву орден Дружбы народов

Новости Казахстана. Работа глав государств СНГ в расширенном составе, вместе с экспертами, началась с торжественного события. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил президенту Казахстана орден Дружбы народов за значительный личный вклад в установление и развитие дружественных отношений и стратегического сотрудничества между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы со мной согласитесь: этот человек, используя и свой богатый опыт работы на постсоветском пространстве и опыт работы в последние годы в Советском Союзе, он очень многое сделал для становления в том числе и Содружества Независимых Государств. Ему принадлежит идея создания Евразийского экономического союза. Человек-интегратор, он всегда отзывается на это. И это, естественно, способствует не только укреплению дружбы между народами, но и в наших государствах способствует улучшению жизни людей. Поэтому позвольте мне выполнить эту приятную миссию.