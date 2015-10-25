Александр Лукашенко вручил композитору Виктору Дробышу орден Франциска Скорины

Новости Беларуси. Александр Лукашенко вручил орден Франциска Скорины Виктору Дробышу. Накануне президент посетил творческий вечер композитора, который прошел в культурно-спортивном комплексе «Минск-Арена». Госнаграды Виктор Дробыш удостоен за высокий уровень творчества, большой личный вклад в развитие и укрепление белорусско-российских культурных связей.

Композитора связывают с Беларусью и теплые детские воспоминания. Будучи ребенком, он проводил много времени в деревне Борщевка Лоевского района. Отец Дробыша родом из Гомеля. Сам Виктор неоднократно признавался, что многим обязан белорусской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Давно не был на таких неофициальных мероприятиях — все государственные, серьезные мероприятия. Но в должности, в которой я служу народу, важно все: когда прийти, на какой концерт. Творческий вечер Виктора и сопровождающих его, или участвующих в этом вечере, или делающих этот концерт артистов, — это как раз тот случай, когда нужно быть здесь с нашими белорусами, любимыми артистами и любимым композитором.

Вы никогда, даже будучи далеко от нашей Родины, когда о нас не очень хорошо говорили, не стыдились называть себя белорусом, в отличие от отдельных наших «творцаў».

Как я сказал, что люблю искренность, скажу опять же о наших отдельных «творцах», творческих личностях даже лауреатах Нобелевской премии, которые не успели еще ее получить, выехали за пределы страны и постарались ушат грязи вылить на свою страну. Это неправильно, это не оппозиционность. Это абсолютно неправильно, потому что Родину, свою землю, как и своих родителей, свою мать не выбирают. Она такая, какая она есть. Если ты плохо говоришь о Родине, стыдишься ее, значит, ты прежде всего плохой сын.

Я специально приехал на этот концерт, чтобы вручить по предложению творческих работников нашего Министерства культуры Вам заслуженную награду, как истинному белорусу, который гордо несет это знамя белоруса во всем мире, в каждом уголке, где бы Вы ни были. Позвольте мне выполнить эту приятную миссию на глазах у наших белорусов и Ваших сподвижников.

Виктор Дробыш, композитор:

Спасибо вам, дорогие жители Беларуси. Я тронут, я не ожидал. Я думаю, что следующие два часа я буду доказыать, что не зря ношу этот орден на груди.