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Александр Лукашенко поздравил почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси с 50-летием архиерейской хиротонии

25 октября 2015 13:59
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Новости Беларуси. С 50-летием архиерейской хиротонии митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси поздравил президент Александр Лукашенко. «Всю свою жизнь Вы посвятили проповеди православных ценностей, утверждению веры и воспитанию подрастающего поколения в традициях христианской любви, нравственности и милосердия. Вы являетесь одним из самых авторитетных иерархов в православном мире. Ваша самоотверженная деятельность была и остается примером неустанного служения идеалам мира и человеколюбия. В Беларуси высоко ценят результаты Ваших трудов по развитию социального служения Церкви, сохранению традиций веротерпимости и межконфессионального диалога», — говорится в поздравлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Православные в Беларуси

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