Александр Лукашенко поздравил почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси с 50-летием архиерейской хиротонии

Новости Беларуси. С 50-летием архиерейской хиротонии митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси поздравил президент Александр Лукашенко. «Всю свою жизнь Вы посвятили проповеди православных ценностей, утверждению веры и воспитанию подрастающего поколения в традициях христианской любви, нравственности и милосердия. Вы являетесь одним из самых авторитетных иерархов в православном мире. Ваша самоотверженная деятельность была и остается примером неустанного служения идеалам мира и человеколюбия. В Беларуси высоко ценят результаты Ваших трудов по развитию социального служения Церкви, сохранению традиций веротерпимости и межконфессионального диалога», — говорится в поздравлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.