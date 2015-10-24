70-летие ООН в Беларуси: специальный экспресс, плакучая вишня в Лошицком парке Минска и мемориальная доска

24 октября – День ООН, День Организации Объединенных Наций. Это, конечно, не Новый год и даже не приближающийся Хэллоуин (праздник англоязычного мира). Фонари из тыквы пока еще не вырезали, елку не украшали, но посадили плакучую вишню.

В Беларуси, основательнице ООН, эту дату отмечают не только формальным упоминанием, но и чередой заметных дел. Президент Лукашенко посадил дерево в Лошицком парке столицы и начал своеобразную эстафету. Дерево мира появится во многих городах Беларуси, куда прибудет специальный поезд «Экспресс ООН-70» с дипломатами, артистами и бизнесменами (хочется добавить, на борту). Вчера трансбелорусский экспресс отправился по городам и весям. С подробностями – Екатерина Жилянина.

«Экспресс ООН» день 70-летия встречает в Гродно. Это первый пункт назначения на пути следования. Он взял старт со столичного вокзала. 10 вагонов и локомотив (сегодня они с символикой ООН) предоставила Белорусская железная дорога.

Елена Калейник, начальник пассажирского поезда:

Каждый вагончик особенный. Вагоны-рестораны представлены как конференц-залы, будут проходить лекции, конференции, использоваться пассажирами. И пассажиры, естественно, тоже особенные.

На перроне перед отправлением – представители ООН, конечно же, гости с громкими именами. Политики, дипломаты, чиновники, музыканты, спортсмены. Дарья Домрачева – посол доброй воли ПРООН в Беларуси.

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, посол доброй воли ПРООН в Беларуси, чемпионка мира и Олимпийских игр:

Я думаю, что это будет очень интересная неделя для тех, кому удастся встретиться, пообщаться, поделиться своими знаниями.

Точно по расписанию поезд отправляется в путь. Для него белорусские железнодорожники разработали специальный маршрут.

Гродно, Барановичи, Брест, Гомель, Могилев, Витебск. До возвращения в столицу в течении семи дней экспресс побывает во всех регионах страны. В каждом расскажут о главных задачах и направлениях ООН. В том числе о 17 целях устойчивого развития. В каждом из городов посадят и дерево мира. Сегодня оно появилось в Гродно.

На этой неделе плакучая вишня пустила корни и в Лошицком парке белорусской столицы. В посадке принял участие глава государства.

На торжественной церемонии – дипломаты. Им президент предложил организовать в Лошицком парке своего рода дипквартал: зал приемов, кафе, гостиницу. Над предложением обещали подумать.

Старую усадьбу недавно реставрировали, а память о том, что именно здесь в годы войны располагалась первая в Беларуси гуманитарная миссия зарождавшейся Организации Объединенных Наций, на этой неделе увековечили доской. Небольшая экскурсия по некогда покоям Любанских и Прушинских.

А в бальном зале в присутствии белорусского президента и дипломатов подписали Рамочную программу ООН по технической помощи Беларуси в целях развития на ближайшие пять лет. Документ предполагает финансирование свыше 80 млн долларов. В Гродно, кстати, по прибытии экспресса тоже поставили подпись под документом –декларацией приверженности целям устойчивого развития.

24 октября глава белорусского государства от имени народа и себя лично поздравил с 70-летием Организации генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.

«Только совместными усилиями члены Организации сумеют достигнуть того, чтобы мир действительно стал справедливым и безопасным для всех, как это задумывали страны-основательницы ООН, среди которых была и Беларусь».

Торжества, посвященные круглой дате, будут проходить всю неделю. Более 250 мероприятий. Сотни пассажиров на борту экспресса и еще больше встречающих в городах Беларуси.

В Гродно сегодня программу завершает грандиозный концерт. Алексей Хлестов, Искуи Абалян, «J:Морс», зарубежные музыканты и просто именитые гости. 25 октября «Экспресс ООН» снова отправится в путь. После остановки в Барановичах он прибудет в Брест.