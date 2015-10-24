Премьер-министр Люксембурга – президенту Украины: Если Минские соглашения не будут выполнены, то будут новые санкции

Самую масштабную акцию в мире проводит Беларусь в эти дни. Так оценил представитель ООН. И вновь отметилась страна после недавнего яркого выступления президента Лукашенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

На планете, в целом, складывается образ Беларуси как миротворца. Новая Швейцария. Миротворческую марку или, как модно говорить, бренд – Минские соглашения – постоянно упоминают в своих выступления президенты США, России, лидеры европейских стран. И Украины, конечно, тоже. И вот примеры последних дней.

Барак Обама отклонил военный бюджет, разрешавший поставки оружия в Украину. Президент США заявил, что не подписал его из-за обозначенного роста расходов на 90 миллиардов долларов. Однако эксперты сходятся во мнении, что Запад, приняв такое решение, грубейшим образом нарушил бы саму основу договоренностей «Минск-2».

Санкционная политика Евросоюза вращается вокруг Минских соглашений. Действия в отношении России будут зависеть от их выполнения.

Ксавье Беттель, премьер-министр Великого Герцогства Люксембург:

Если Минские соглашения не будут выполнены, то будут новые санкции. Если будут выполнены, то будем говорить о других делах.

При этом украинская сторона должна также выполнять свои обязательства. Заявил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.

«По форме правильно, а по существу – издевательство». Цитатой Ленина воспользовался Путин, говоря об исполнении Киевом Минских соглашений.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Бесполезно бесконечно обвинять Россию в том, что она не исполняет либо не побуждает власти непризнанных республик на юго-востоке Украины к каким-то действия по исполнению Минских соглашений, если ключевые положения Минских соглашений не исполняются киевскими властями.

Президент России уверен, что накануне местных выборов соответствующий закон должен был быть принят Радой по согласованию с непризнанными республиками, которые три раза безответно присылали свои предложения.