Александр Лукашенко: Мы оказались плохими наследниками тех, кто победил

Новости Беларуси. Истоки единства в Победе 45-го года. Поздравления с праздником звучали 7 мая в Минске на торжественном собрании к 70-летию знаковой даты. Во Дворце Республики собралось более двух с половиной тысяч гостей, главные из которых — ветераны. И, как заметил Президент Александр Лукашенко, поздравляя всех с наступающим праздником, весь мир в неоплатном долгу перед подвигом советского народа.

Гвардии сержанту в отставке, Валентине Петровне Барановой, как человеку воевавшему и выжившему в той войне, трудно подобрать слова, чтобы в красках объяснить, что такое Победа. Лучше спеть. Что и делает Валентина Петровна вот уже 70 лет в майские дни. Для нее это повод быть счастливой и гордой. Как и трем тысячам другим гостям торжественного собрания к 70-летию Победы в Великой Отечественной.

Стихи, смех, дружеские объятия, воспоминая — все это 7 мая предварило торжественную церемонию и праздничный концерт.

Алексей Кондратенков, летчик, полковник в отставке:

Мы говорим большое спасибо нашим ветеранам — вечна им благодарность. Воинам советской армии, партизанам и подпольщикам.

А Валентина Петровна все не уймется. Шутит, что была не только связисткой, но и запевалой взвода.

Не стареют душой ветераны. Взор их обращен не в прошлое, а настоящее и будущее.

Арсений Люцко, ветеран Великой Отечественной войны:

Мы думаем о том чтобы наша молодежь была счастлива, чтобы никогда не видела тех ужасов войны.

Виктор Костко, первый заместитель Минской городской организации ветеранов, ветеран Великой Отечественной войны:

Мы очень беспокоимся, чтобы ни в коем случае не случилось то, что случилось с украинской молодежью.

Перед началом праздничного концерта Президент произнес речь, которая мало кого оставила равнодушным.

Александр Лукашенко:

Весь мир должен быть в неоплатном долгу перед подвигом советского народа, который заплатил за Победу неимоверно высокую цену — жизни тридцати миллионов человек. Тех, кто погиб в бою или скончался от ран, кто замучен в фашистских застенках и лагерях, кто заживо сожжен, как в Хатыни, или расстрелян карателями, кто умер от голода и холода в блокадном Ленинграде или от непосильного труда в глубоком тылу.

Беларусь первой приняла на себя страшный удар врага, но не сдалась, а стала живым щитом на пути агрессора. На оккупированной территории развернулись небывалые по масштабам движения сопротивления. К концу 43-го года, еще до открытия Второго фронта, под контролем партизан уже находилось 60% захваченной фашистами территории Беларуси.

Мы никогда не предадим память миллионов людей — солдат и мирных жителей, погибших от рук нацистов. Никто не забыт и ничто не забыто! Мы не забыли, что в Беларуси погиб каждый третий. Было уничтожено более половины наших национальных богатств, разрушено более 200 городов и свыше 9 тысяч деревень.

Переписывание истории часто означает ее фальсификацию. Для чего или для кого? — актуальные вопросы сегодняшнего дня.

Победа в той войне это не просто итог какой-то военной кампании. Это нечто большее для любого народа на планете Земля.

Александр Лукашенко:

Празднование 70-летия Победы — это момент истины! В эти дни, оглядываясь в прошлое, мы оцениваем и настоящее. Победа требует от нас единства, сплоченности наследников советского народа. Но спустя десятилетия среди нас, руководителей и политиков, появились так называемые бухгалтеры, мечтающие поделить Победу по удельному весу национальностей. Уже даже спорят: какой процент в Победе русской, украинской, казахской, грузинской, узбекской крови.

Это инсинуации, и ответ на них простой: нацизм уничтожили не русские и белорусы, не украинцы и грузины, не казахи и узбеки. Великую Победу подарил нам великий советский народ!

Умирая в Брестской крепости и Ленинграде, сражаясь под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге и Днепре, освобождая Беларусь и Западную Европу, штурмуя Берлин, русские, белорусы, украинцы, казахи, грузины, киргизы, узбеки, таджики и молдаване прорывались к Рейхстагу по улицам и переулкам, не думая о национальности. Они были едины, водружая Знамя Победы. Значит, и Победа была едина и будет всегда неделима!

При этом мы всегда должны помнить: Победа — это святое! И прикасаться к ней можно только чистыми руками и с чистой душой. Мы же используем порой историю и значимые в ней события по случаю для собственной выгоды. Историю надо чтить, уважать, делать выводы, извлекать уроки. Ее нельзя приспосабливать к современности с целью рейтингов, оправдания ошибок и просчетов в политике.

Тема Украины появилась в речи главы государства не случайно. Сегодня отношения к события там — лакмусовая бумажка современности.

Александр Лукашенко:

Беларусь уже немало сделала для того, чтобы на украинской земле воцарился мир. И мы готовы сделать для этого еще больше — все, что потребуется, чтобы остановить эту войну. Если мы, славяне, сами не договоримся, сами не решим, что нам делать, то никто другой нам не поможет.

Беларусь и сегодня способна решительно пресечь любые попытки вмешательства в ее внутренние дела.

Александр Лукашенко:

Для нашего народа главными национальными ценностями являются мир, независимость, общественное согласие и стабильность. У нас, уважаемые друзья, нет врагов. Мы никогда никому не угрожали и никогда не будем этого делать. Но свою независимость, мир на нашей земле мы готовы защищать и отстоять в любых условиях. У Беларуси хватит политической воли, сил и средств, чтобы решительно пресечь любые попытки вмешательства в ее внутренние дела. Мы уважаем право каждого государства выбирать свой собственный путь развития и в праве ожидать ответного уважения к выбору пути, который избрал наш народ. В истории нашей не было более яркого и великого события, чем Победа над фашизмом. И пока люди помнят это и гордятся подвигом поколения, отстоявшего независимость нашей Родины, спасшего мир от фашизма, мы в безопасности. А вообще, хочу откровенно сказать: все парады и праздничные мероприятия — хорошо. Ветераны это ценят, но по большому счету, мы оказались плохими наследниками тех, кто победил в той войне. Мы не спасли, не удержали ту страну, которую они защищали, и, более того, мы развязали на этой славянской земле непростительную для нас войну.

В этом зале находятся ветераны Великой Отечественной. Люди, на лучшие годы жизни которых пришлось самое тяжелое испытание. Вы пережили все: непростые предвоенные годы, страшное лихолетье войны, период послевоенной разрухи. Это вы разгромили фашистов, освободили Беларусь, а потом не только восстановили разрушенное, но и построили новую страну, сделали ее сильнее и краше довоенной. Мы всегда будем гордиться вами. Ваш героизм, самоотверженность всегда будут служить примером для нынешних и будущих поколений белорусов. Мы рады, что сегодня вы рядом с нами, что мы вместе встречаем эту историческую дату — 70-ю годовщину Великой Победы! Низкий поклон вам, дорогие ветераны. Живите долго и счастливо. Вы заслужили нашу постоянную заботу и внимание. С Днем Победы! С великим праздником, дорогие друзья!