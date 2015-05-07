Александр Лукашенко 7 мая прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию

Новости Беларуси. Президент Беларуси 7 мая направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

8 мая Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече Совета глав государств-участников СНГ и в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Также Президент Беларуси возложит венок к могиле Неизвестного солдата у стен Кремля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Менее часа назад белорусский борт номер 1 приземлился в правительственном аэропорту «Внуково-2». Прямо там выставлены самолеты времен Второй мировой войны. Таким образом, создана праздничная атмосфера накануне 9 Мая.