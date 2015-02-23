Александр Лукашенко: Величайшее достижение, величайший труд – стать генералом в независимой Беларуси

Новости Беларуси. 23 февраля глава государства вручил погоны высшему офицерскому составу. Воинские и специальные звания присвоили генерал-майорам юстиции, милиции, внутренней службы.

Дата мероприятия – 23 февраля – была выбрана неслучайно. Как отметил президент, в настоящее время Вооруженные Силы и правоохранительные органы играют огромную роль в обеспечении мирного труда белорусов и в сохранении главных ценностей. Таких, как безопасность и стабильность.

Выходной: папа на горке возится с малышом, мама общается со старшими детьми. Картинка, как из фильма об идеальной семье. Укрупняем изображение и узнаем заместителя председателя Комитета госконтроля. Его остерегаются матерые преступники, а родные души не чают.

Наталья Маршалова:

Комфортный человек, хороший муж, любящий отец.

Валерия Маршалова:

Обаятельный, справедливый, защитник.

Роман Маршалов:

Удивляюсь, как ему удается разделять работу, где ему все честь отдают, и дом.

Двое сыновей, дочь и жена, бесспорно, заслуживают высоких наград. Ведь пока отец и муж шел по ступенькам от курсанта до генерала, бывало всякое. Съемные квартиры, переезды. Даже на отдыхе у него мысли о работе, признается Игорь Маршалов.

Игорь Маршалов, генерал-майор, заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь - директор Департамента финансовых расследований:

Когда на велосипеде едешь 20-30 км, обдумаешь все. Приезжаешь и записываешь на листочек мысли.

День защитников Отечества и Вооруженных Сил – в резиденции Президента. Это те, кого смело можно назвать офицерами «высшей пробы».

Здесь даже декор на стенах создает особую атмосферу. В зале госнаград Дворца Независимости все готово для торжественного приема военных. Вот, собственно, и сами «золотые звезды». По погонам видно, что чествовать будут офицеров из различных ведомств.

23 февраля в Беларуси отмечают поистине всенародно. И глава государства как главнокомандующий в этот день встречается с высшим офицерским составом.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы традиционно отмечаем эту дату – 23 февраля, так как она на протяжении многих десятилетий сплачивает не только военнослужащих страны, но и все общество, олицетворяет ратный подвиг многих поколений защитников нашей Родины.

Как бы трудно нам ни было за годы нашей новейшей истории, ценности, которые никогда не подвергались сомнению нашего общества и нашего народа. Да, были у нас отдельные предложения по изменению этого праздника, предлагали отмечать его в связи с разными событиями, но мы достойно, и не только в этом плане, выдержали эти испытания. Это действительно были испытания для народа. Мы также не стали менять свои извечные символы, при которых была построена наша Беларусь, созданы основы независимости и суверенитета.

В год празднования Великой Победы на высший офицерский состав – особая ответственность за национальную безопасность страны.

Александр Лукашенко:

Нам надо вместе (русским, белорусам и украинцам) в год 70-летия достойно встретить эту дату, в мире и согласии.

Важнейшим мероприятием оперативной подготовки Вооруженных Сил станет учение «Щит Союза-2015», которое пройдет в Российской Федерации. Это учение должно продемонстрировать всему миру нашу готовность и способность совместными усилиями надежно обеспечить мир и безопасность нашего союзного строительства.

Нам предстоит важнейшая политическая кампания. Она должна пройти организованно, спокойно. И это зависит, прежде всего, от нас, военных.

Очередное воинское звание генерал-майор присвоено двум офицерам Минобороны: командующему войсками Северо-Западного оперативно-тактического командования ВВС и войск ПВО Игорю Демиденко и заместителю начальника Генштаба Вооруженных Сил Павлу Муравейко.

Начальники управлений КГБ по Брестской области Вячеслав Езерский и Могилевской Александр Неверовский также уже при генеральских погонах.

Александр Неверовский, генерал-майор, начальник управления Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по Могилевской области:

Очень рад. Командиры, начальники, коллективы, в которых воспитывался. Это все благодаря общему нашему труду.

Очередное специальное звание генерал-майор юстиции присвоено первому заместителю председателя Следственного комитета Беларуси Алексею Волкову, начальнику управления Следственного комитета по Гомельской области Олегу Шаркову и заместителю председателя Госкомитета судэкспертиз Максиму Воронину.

Генеральский «звездопад» и у МВД. Заместителю министра внутренних дел Виктору Дубовцу и начальнику УВД Миноблисполкома Виктору Сенько присвоены специальные звания генерал-майора милиции.

Виктор Сенько, генерал-майор милиции, начальник УВД Миноблисполкома:

Семья вместе со мной служила эти годы. И, конечно, огромная заслуга моей супруги и моих близких, родных, детей.

Заместителю министра по чрезвычайным ситуациям Александру Худолееву вручили погоны генерал-майора внутренней службы.

Александр Худолеев, генерал-майор, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Это, конечно, особая честь, огромная ответственность. Это достижения моих родных и близких, тех, кто был рядом, кто сообща делал общее дело.

Первый генерал и в Комитете госконтроля. Игорь Маршалов возглавляет департамент финансовых расследований.

Игорь Маршалов, генерал-майор, заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь - директор Департамента финансовых расследований:

Когда дают такое высокое офицерское звание руководителю органа, это, безусловно, оценка деятельности всего коллектива.

Персональное звание государственного советника таможенной службы 3-го ранга присвоили председателю Государственного таможенного комитета Юрию Сенько. Классный чин государственного советника юстиции 3-го класса теперь у заместителя генпрокурора Александра Дубова.

Александр Дубов, советник юстиции 3 класса, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь:

В такой значимый день из рук главы государства получить генеральские погоны – это, конечно, жизненно важно и жизненно значимо.

В Беларуси далеко не просто дослужиться до генерала. Должностей не так уж много, да и требования к кандидатам весьма строгие. Указ о присуждении столь высокого звания в нашей стране подписывает президент лично.

Александр Лукашенко:

Когда я стал президентом еще в своей молодости, я потребовал, чтобы мы значительно сократили количество генеральских должностей, равно генералов, во всех подразделениях как наших Вооруженных Сил, так и правоохранительных органов. Это и произошло. Почти в два раза. И, естественно, конкуренция возросла. Более того, получить звание генерала, мы очень серьезно к этому подходили, потому что никак нельзя девальвировать это звание, как и звание профессора. То же мы делали среди ученых. Поэтому, действительно, величайшее достижение, величайший труд – стать генералом в независимой Беларуси.

Александр Лукашенко продолжил общение с высшим офицерским составом уже в праздничной обстановке. Президент пожелал ветеранам и военнослужащим белорусской армии добра, счастья и благополучия, новых успехов в службе и труде на благо Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.